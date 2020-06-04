Миссия "открыть депозит": риски для вкладчиков (видео)

Прежде чем инвестировать, необходимо запомнить важное правило: чем выше доходность, тем больше риск, связанный с той или иной инвестицией.

Об этом рассказал Михаил Демкив, финансовый аналитик группы ICU на вебинаре FinUpdate 7: Куда инвестировать в 2020 году. Invest партнер вебинара – финансовая компания Royal Standard Group.

В гривне, по его словам, ставки доходности значительно выше, чем в иностранной валюте, но инвестиции в гривне являются более рисковыми.

“Но так было не всегда: все помнят 2019 год, когда курс гривны укреплялся, и инвестиции в доллар, мягко говоря, не очень хорошо себя чувствовали”, – отметил эксперт.

Задачи инвестора – найти недооцененные направления инвестиций, которые имеют более высокую доходность, чем тот риск, который с ними связан.

Самые консервативные инструменты для инвестиций — это банковские инструменты и ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа).

“Многие люди думают, что все депозиты в банках государства гарантируются в полном объеме. Это не так – гарантированная сумма вклада — до 200 тыс. гривен”, – отметил Демкив.

Наибольшие риски для вкладчиков банков, по словам эксперта:

валютный риск — если они неправильно рассчитают валюту для сбережений;

политический — если политическая ситуация ухудшится.

Не стоит забывать о тарифах в банках: нужно понимать, какие тарифы на ту или иную операцию в банке, с которым сотрудничает вкладчик.

Справка Finance.ua:

В мае 2020 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,4% годовых. Это на 0,4 п. п. ниже, чем в апреле (11,8%).

По состоянию на 1 июня на депозитных счетах в банках размещено 16,5 миллиарда гривен местных бюджетов.

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% с 12 июня 2020 года.

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