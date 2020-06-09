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ФГВФЛ развенчал мифы о гарантировании вкладов

ФГВФЛ развенчал мифы о гарантировании вкладов

Фонд продолжает выплачивать деньги вкладчикам тех банков, ликвидация которых еще не закончилась. За годы существования Фонд уже выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков гарантированное государством возмещение на общую сумму более 94 млрд грн.

Об этом сообщает ФГВФЛ в FACEBOOK

Миф. Вклады в банках не гарантируются, в случае банкротства банка вкладчик теряет все.

Фонд гарантирует возмещение вкладов всем вкладчикам в банках-участниках, которыми являются все банки Украины, кроме АО «Ощадбанк». В случае признания банка неплатежеспособными Фонд обязательно выплатит гарантированное возмещение вкладчикам такого банка, ведь это является одной из основных его функций, определенных законом.

Гарантии Фонда распространяются на средства физических лиц и ФЛП, размещенные на депозитах и ​​текущих счетах. Предельная сумма возмещения в Украине сегодня составляет 200 000 грн независимо от количества счетов у вкладчика в одном банке.

Существует определенный Законом о системе гарантирования вкладов физлиц перечень видов вкладов, которые не возмещаются Фондом. В частности, это касается средств, подтвержденных сберегательным депозитным сертификатом на предъявителя, вкладов в банковских металлах, средств связанных с банком лиц. Полный перечень можно найти не только в законе, но и в Справке о системе гарантирования вкладов, которую банк должен обязательно предоставить вкладчику перед подписанием договора.

Если вклад больше выплачиваемого Фондом возмещения или, если вклад не подпадает под гарантии, вкладчик становится кредитором и должен заявить свои требования на возврат средств. Выплаты кредиторам не гарантированы и производятся за счет средств от продажи активов банка, а сумма поступлений от продажи зависит от качества этих активов.

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По материалам Finance.UA
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