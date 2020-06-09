Вкладчики банков-банкротов получили 12,4 млн в мае

В мае 2020 года вкладчики неплатежеспособных банков получили 12,4 млн гарантированного возмещения.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

“Всего за январь-май 2020 года вкладчикам выплачено гарантированное возмещение на общую сумму 97,2 млн грн. По состоянию на 1 июня 2020 года общая сумма выплат в рамках гарантированного возмещения вкладчикам банков, переданных в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (26.02.2012), составила 89 838,0 млн грн”, – говорится в сообщении.

Средства Фонда:

общая сумма аккумулированных Фондом на 1 июня 2020 года средств составила 12 533,5 млн грн;

от регулярного сбора в Фонд в январе-мае 2020 года поступило 1 966,7 млн грн;

Ключевые решения Фонда за май 2020 года относительно неплатежеспособных банков:

в мае 2020 года завершена ликвидация трех банков – ПАО «АКБ «Киев», ПАО «Банк «Юнисон» и ПАО «Укрбизнесбанк». После внесения соответствующих записей в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований полномочия Фонда как ликвидатора этих банков прекращены.

Решением исполнительной дирекции фонда продлена сроком на один год ликвидация двух банков:

ПАО «Диамантбанк» – с 24 июня 2020 года до 23 июня 2021 года включительно;

«Диамантбанк» – с 24 июня 2020 года до 23 июня 2021 года включительно; ПАО «Банк Михайловский» – с 13 июля 2020 года до 12 июля 2021 года включительно.



Инфографика: ФГВФЛ

Справка Finance.ua:

По состоянию на 1 июня 2020 года в реестре участников Фонда гарантирования вкладов насчитывается 74 действующих банка.

В управлении Фонда на начало июня 2020 года находилось 50 неплатежеспособных банков, завершена ликвидация – 45 банков.

В мае 2020 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,4% годовых. Это на 0,4 в. п. ниже, чем в апреле (11,8%).

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