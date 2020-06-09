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Christian Dior випустил скутер Vespa 946 (фото, відео)

Christian Dior випустил скутер Vespa 946 (фото, відео)

Dior представили скутер, созданный в коллаборации с итальянским брендом Vespa. Над специальной версией культовой модели Vespa 946 работала креативный директор Dior Мария Грация Кьюри.

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Модель 946 является самой молодой в линейке Vespa, она считается прямой наследницей классического мопеда с формами осы, за которые скутер и получил свое название. Vespa 946 дебютировал в 2013 году и с тех пор успел получить несколько особых дизайнерских версий. Последняя коллаборация – с модным домом Christian Dior.


Фото: 24 канал

Сейчас дом кутюр готовит сумки, шлемы и другие фирменные аксессуары для Vespa 946, а итальянский производитель налаживает конвейеры для выпуска мопедов.

Старт продаж намечен на первые месяцы 2021 года, а это значит, что Vespa 946 от Christian Dior может стать отличным подарком для модницы к следующему Дню святого Валентина.


Фото: 24 канал

Стоимость лимитированной серии мопедов 946 от Christian Dior пока не названа. Актуальная модель скутера предлагается в исполнении Red, а в 2017 году была выпущена ограниченная серия скутеров Piaggio Vespa 946 Emporio Armani Edition, которые стоили около 10 тысяч евро.

По материалам Телеканал новин 24
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