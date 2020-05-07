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Citroen разработал кросс-седан с удлинённым кузовом (фото)

Citroen разработал кросс-седан с удлинённым кузовом (фото)

Компания Citroen разработала седан с удлинённым кузовом, увели­ченным дорожным про­светом и вседорожным стайлингом, который получил название C3L. Однако продаваться он будет только на китайском рынке.

Новый Citroen C3L будет доступен только с передним приводом, трёхцилиндровым турбомотором 1.2 (114 л.с., 190 Нм) и автоматической коробкой передач. По своим размерам C3L получился больше, чем российский Hyundai Solaris (4505 мм против 4405 мм у Соляриса), но по размерам колёсной базы обгоняет его не так заметно: 2655 мм против 2600 мм у Соляриса. Дорожный просвет не уточняется.


Фото: avtodream.org

Помимо увеличенного клиренса у Citroen C3L защитный обвес кузова, включающий в себя накладки на колёсные арки, пороги и бамперы.


Фото: avtodream.org

В настоящее время Citroen уже продаёт в Китае похожую модель — переднеприводный C3-XR, который выпускается с 2014 года. В прошлом году этот кросс-хэтч пережил рестайлинг, в ходе которого ему обновили внешность и салон, добавили современную мульти­медийную систему.

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Продажи седана Citroen C3L начнутся в конце 2020 года. Цена в Китае — от 15,5 тысячи долларов США.

По материалам AvtoDream
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