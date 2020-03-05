Citroen представил городской электрокар по цене скутера

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Французский бренд представил свой первый электрический автомобиль, разработанный в кабинетах компании. Этот маленький электрокар будет иметь 70 км запаса хода и продаваться, как электронный девайс в интернет-магазинах.
Первый самостоятельный электрический автомобиль Citroen оказался очень похожим на свой концепт, который показала компания в прошлом году. Citroen Ami One сохранил компактные размеры, но получил реальные характеристики.
По размерам Ami похож на Twizy или Smart, но он длиннее на 90 мм за Renault и на 0,3 метра короче другого. Он имеет длину 2,41 м и вмещает двух человек. Под полом спрячется литий-ионная батарея емкостью 5,5 кВт, которая предоставляет электромобилю возможность проезжать до 70 км. Время заряда составит 3 часа от обычной розетки. Максимальная скорость, с которой сможет двигаться маленький автомобиль — 45 км/ч.
Двери машины открываются в противоположных направлениях для лучшей посадки в авто. Есть здесь два фиксированных стекла, которые приоткрываются наполовину, а также большая панорамная крыша.
Citroen Ami One
Интересно, что электромобиль классифицируется, как квадроцикл и не будет требовать водительских прав, а за руль, на родине машинки, разрешено садиться с 14 лет. К тому же продажи новинки будут непривычные и совсем современные. Французы предложат три способа приобретения электрокара: долгосрочная аренда, обмен авто и покупка за наличные. В Европе можно ездить на нем только за оплату в 19,99 евро каждый месяц, или купить его за шесть тысяч евро.
Citroen Ami One
Вы не сможете увидеть его в салонах, а приобрести его можно в интернет магазине или на онлайн-площадках в электронных магазинах. Вам его доставят под дом или придется забрать машину на пунктах выдачи.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В этом году планируют завершить строительство первой бетонной дороги в Украине (фото, видео)Позавчера, 11:15 - 2403 4
Реальная зарплата за четыре года выросла более чем в 1,5 разаВчера, 16:17 - 419 3
Депозит "ребенку на будущее": как это работает в других странахВчера, 12:12 - 2060 3
Какие налоги платятся с процентов по депозитуВчера, 11:15 - 11473 2
AMD анонсировала самый мощный суперкомпьютер в мире (фото)Позавчера, 04:16 - 1348 1
Какие налоги платятся с процентов по депозитуВчера, 11:15 - 11473 2
Украинцам нужно выбрать договор на оплату коммуналки: типы и граничные срокиВчера, 17:12 - 6514 1
Депозит "ребенку на будущее": как это работает в других странахВчера, 12:12 - 2060 3
Назвали самые популярные авто на «еврономерах» в УкраинеВчера, 19:09 - 1643 1
Украинцы за последний месяц увеличили продажу валюты в три разаВчера, 09:32 - 1274
Вертолет для транспортировки инфицированных коронавирусом в Украине (фото)05.03.2020, 15:34 - 478
Xiaomi представила игровые смартфоны с быстрой зарядкой (фото)04.03.2020, 14:10 - 491 1
Представлена международная версия смартфона Oppo Reno3 Pro (фото, видео)03.03.2020, 15:10 - 543 1
Ученые "превратили" нефть в алмаз (фото)29.02.2020, 10:10 - 2769
В Украине появился вертолет для транспортировки инфекционных больных (фото, видео)28.02.2020, 14:20 - 1401 6