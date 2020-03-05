Citroen представил городской электрокар по цене скутера

Французский бренд представил свой первый электрический автомобиль, разработанный в кабинетах компании. Этот маленький электрокар будет иметь 70 км запаса хода и продаваться, как электронный девайс в интернет-магазинах.

Первый самостоятельный электрический автомобиль Citroen оказался очень похожим на свой концепт, который показала компания в прошлом году. Citroen Ami One сохранил компактные размеры, но получил реальные характеристики.

По размерам Ami похож на Twizy или Smart, но он длиннее на 90 мм за Renault и на 0,3 метра короче другого. Он имеет длину 2,41 м и вмещает двух человек. Под полом спрячется литий-ионная батарея емкостью 5,5 кВт, которая предоставляет электромобилю возможность проезжать до 70 км. Время заряда составит 3 часа от обычной розетки. Максимальная скорость, с которой сможет двигаться маленький автомобиль — 45 км/ч.

Двери машины открываются в противоположных направлениях для лучшей посадки в авто. Есть здесь два фиксированных стекла, которые приоткрываются наполовину, а также большая панорамная крыша.



Citroen Ami One

Интересно, что электромобиль классифицируется, как квадроцикл и не будет требовать водительских прав, а за руль, на родине машинки, разрешено садиться с 14 лет. К тому же продажи новинки будут непривычные и совсем современные. Французы предложат три способа приобретения электрокара: долгосрочная аренда, обмен авто и покупка за наличные. В Европе можно ездить на нем только за оплату в 19,99 евро каждый месяц, или купить его за шесть тысяч евро.



Citroen Ami One

Вы не сможете увидеть его в салонах, а приобрести его можно в интернет магазине или на онлайн-площадках в электронных магазинах. Вам его доставят под дом или придется забрать машину на пунктах выдачи.