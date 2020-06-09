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Wizz Air выставил билеты от 10 евро в Австрию

Wizz Air выставил билеты от 10 евро в Австрию

Wizz Air запустил распродажу 200 000 билетов, в рамках которой перелеты из Украины в Австрию и в обратном направлении доступны по 10 евро с учетом сборов.

Об этом пишет avianews.

Это цена “тарифа Basic”. Тариф включает:

  • Перевозку только ручной клади с габаритами до 40х30х20 см.
  • Перевозка багажа и ручной клади большего размера оплачиваются дополнительно.


Скриншот сайта авиакомпании

Маршруты из Киева, Харькова и Запорожья в Вену, а также на новый рейс Киев-Зальцбург, который Wizz Air хочет открыть в июле.

В Австрии до сих пор действуют ограничения на въезд граждан Украины, и точная дата отмены таких правил неизвестна.

Исключение – только для иностранцев, которые имеют право на проживание в Австрии.

Ранее сообщалось, что Wizz Air не возобновит украинские рейсы и компенсирует приобретенные билеты.

Справка Finance.ua:

  • Компенсация за билеты: пассажиры, которые приобрели билеты, получат 120% компенсации их стоимости в форме кредита, который можно использовать в течение следующих 24 месяцев на приобретение услуг и товаров Wizz Air.
  • Пассажиры также могут выбрать 100% денежное возмещение, что потребует больше времени на реализацию.
  • Пассажиры, которые осуществляли бронирования через туристические агентства, а также через онлайн-туристические агентства – должны связаться с компанией, в которой они приобрели билеты.

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По материалам Finance.UA
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