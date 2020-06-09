Wizz Air выставил билеты от 10 евро в Австрию

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Wizz Air запустил распродажу 200 000 билетов, в рамках которой перелеты из Украины в Австрию и в обратном направлении доступны по 10 евро с учетом сборов.
Об этом пишет avianews.
Это цена “тарифа Basic”. Тариф включает:
Скриншот сайта авиакомпании
Маршруты из Киева, Харькова и Запорожья в Вену, а также на новый рейс Киев-Зальцбург, который Wizz Air хочет открыть в июле.
В Австрии до сих пор действуют ограничения на въезд граждан Украины, и точная дата отмены таких правил неизвестна.
Исключение – только для иностранцев, которые имеют право на проживание в Австрии.
Ранее сообщалось, что Wizz Air не возобновит украинские рейсы и компенсирует приобретенные билеты.
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