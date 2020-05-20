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Wizz Air не восстановит украинские рейсы и компенсирует приобретенные билеты

Wizz Air не восстановит украинские рейсы и компенсирует приобретенные билеты

Авиаперевозчик Wizz Air сообщил о приостановлении своих украинских рейсов до 15 июня включительно в связи с решением правительства продлить срок ограничений путешествий.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как получить компенсацию:

Пассажиры, которые приобрели билеты получат 120% компенсация их стоимости в форме кредита, который можно использовать в течение следующих 24 месяцев на приобретение услуг и товаров Wizz Air.

Пассажиры также могут выбрать 100% денежное возмещение, что потребует больше времени на реализацию.

Пассажиры, которые осуществляли бронирования через туристические агентства, а также через онлайн-туристические агентства – должны связаться с компанией, в которой они приобрели билеты.

Справка Finance.ua:

  • Wizz Air до 31 марта приостановил выполнение перелетов на украинском маршрутах.

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По материалам Finance.UA
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