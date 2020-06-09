На рынке недвижимости обвала цен не наблюдается - эксперт

Карантин довольно мягко повлиял на рынок первичной и вторичной недвижимости, серьезных катаклизмов не произошло.

Об этом рассказал аналитик SV Development Сергей Костецкий на вебинаре “FinUpdate 7: Куда инвестировать в 2020 году”. Invest партнер вебинара — финансовая компания Royal Standard Group.

По словам Костецкого, люди заняли выжидательную позицию относительно покупки недвижимости или инвестиций в этот рынок. Отделы продаж почти у всех застройщиков были закрыты, поэтому количество сделок было на минимальном уровне.

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На вторичном рынке агентства недвижимости в основном не работали, поэтому и тут была аналогичная ситуация. Люди даже если хотели купить недвижимость, то у них не было такой возможности.

“С марта и до конца мая было полное затишье на рынке и отсутствие динамики. Тогда невозможно было провести никакие сделки, поэтому то, что пишут про обвал цен — не соответствует реальной картине. Рынок был заморожен”, – заявил эксперт.

Однако сейчас есть фактор, который значительно влияет на рынок — забастовка инвесторов “Аркады” и недостроев “Укрбуда”.

“Это начало влиять на рынок недвижимости еще до начала кризиса. Банкротство “Укрбуда” – первое крупнейшее банкротство, которое катастрофически повлияло на рынок. Люди утратили доверие и рынок лопнул”, – рассказал Костецкий.

Эксперт отметил, что люди не могут проанализировать степень надежности вложений в недвижимость.

“Те люди, которые сейчас инвестируют в первичное жилье, по моему мнению, точно 30% вероятности, что они могут получить квартиры. Остальные 70% под вопросом и зависят от экономической ситуации”, – спрогнозировал он.