Аренда жилья в Киеве: стоит ли ожидать снижения цен осенью

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Карантин в Украине стал настоящим вызовом для рынка аренды жилья. Лишь 15% украинцев могут позволить себе снимать квартиру длительное время, не работая. В связи с этим цены на аренду жилья в Украине постепенно снижаются.
Как карантин повлиял на рынок аренды жилья и чего стоит ожидать уже осенью – рассказал риелтор Александр Бойко.
“Карантин повлиял на снижение арендной платы на 20-40%. Часть людей были вынуждены покинуть арендное жилье, уехав жить к родителям или близким родственникам. Те же, кто остался жить, начали платить за аренду меньше, договорившись о скидке с арендодателем”, – рассказал риелтор.
Спрос. Также он отмечает, что спрос на квартиры есть даже во время карантина: “Люди ищут жилье в аренду даже во время карантина, конечно, с другим уже бюджетом и в соответствии с рыночной ситуацией на рынке недвижимости. Наблюдается преимущественно спрос на квартиры стоимостью от 6 тыс. до 10 тыс. грн”.
После карантина сразу изменений в стоимости аренды не будет. Однако уже в конце лета прогнозируется повышение цен на 10-15%.
По словам Александра Бойко, по состоянию на сегодня аренда квартир не зависит от района. Так, квартира может стоить 7 тыс. как в Голосеевском районе, так и на Троещине, поскольку некоторым подходит именно тот район.
Уступки в цене. Некоторые арендодатели сознательно не идут на уступки своим жильцам. Например, если у собственника сдача квартиры – единственный доход, или квартира в новом доме куплена в рассрочку или кредит, а оплату ежемесячных платежей никто не отменял.
Часть собственников, например, продолжает работать в карантин и считает, что если они могут зарабатывать деньги, то и другие могут, поэтому снижать арендную плату нет причины.
“Когда видите невысокую стоимость аренды квартиры, обращайте внимание на текст под объявлением. Например, цена указана на время карантина или на срок не более трех месяцев”, – комментирует Александр.
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