Xiaomi выпустила гарнитуру Bluetooth Headset Pro (фото)

Если еще несколько лет назад Bluetooth-гарнитуры пользовались высоким спросом, то сейчас их популярность, без сомнения, утихла, но это не помешало Xiaomi выпустить новую модель.

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Устройство получило название Bluetooth Headset Pro и имеет каталожный номер LYEJ06LS. Стоимость Bluetooth-гарнитуры составляет $28.

Производитель обещает, что Bluetooth Headset Pro обеспечивает гораздо более качественную связь со смартфоном, чем TWS-наушники в такой же ценовой категории.



Фото: iLenta

Новинка предлагает поворотный блок самого наушника, позволяющий развернуть его на 180 градусов. Гарнитура основана на чипе Qualcomm QCC3020 с поддержкой Bluetooth 5.0.



Фото: iLenta

В наличии двойной микрофон, поддержка голосовых помощников XiaoAI, Google Assistant и Siri, 12-мм динамический излучатель. Питание обеспечивает батарея на 100 мАч, обеспечивающая до 8 часов автономной работы. Футляр увеличивает автономность до 40 часов.