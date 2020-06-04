Xiaomi запатентовала сгибаемый смартфон с защёлкой для дисплея (фото)

Xiaomi пока не выпустила собственный смартфон с гибким дисплеем, но информация о разработках компании в этом направлении продолжает появляться в сети. Новый патент популярного бренда продемонстрировал сгибаемый гаджет с оригинальной конструкцией и необычным механизмом фиксации экрана.

Опубликованный китайским регулятором CNIPA документ содержит изображение, демонстрирующее неназванную модель смартфона Xiaomi. В сложенном состоянии габариты устройства, внешне при этом напоминающего концептуальную модель Mi Mix Alpha, схожи со стандартными моноблоками. При сгибании экрана на тыльной стороне корпуса остаётся узкая полоска с модулем камеры, представленным четырьмя сенсорами и вспомогательными элементами (предположительно светодиодной вспышкой и датчиком лазерного автофокуса).



Фото: letsgodigital

Кроме того, на эскизе видно отверстие для небольшой защёлки, фиксирующей дисплей при сгибании. Вероятно, такая конструкция будет надёжно удерживать гаджет в сложенном состоянии, предотвращая возможные поломки при случайном открытии аппарата. Идёт ли речь о механическом или магнитном креплении, источник не уточняет.

Пока подобное устройство существует исключительно на бумаге, но представители Xiaomi неоднократно заявляли, что компания всё же планирует выпустить собственный аппарат с гибким дисплеем. По данным инсайдеров, произойти это может уже во второй половине 2020 года. Технические характеристики и предполагаемая цена будущей новинки неизвестны.