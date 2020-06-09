Зарплаты в Украине не будут расти минимум до начала 2021 года, и это общемировой тренд - СМИ

Многие эксперты сходятся во мнении, что зарплаты в Украине не начнут расти, как минимум, до 2021 года.

С постепенной отменой карантинных ограничений в Украине растет количество активных вакансий. Однако ситуация все равно остается неутешительной.

Положительная динамика наблюдается в сфере услуг и продаж, но даже там уровень предложений меньше, чем был до карантина. Более того, специалисты считают, что осенью рынок труда ожидает вторая волна кризиса и увольнений. В первую очередь эксперты рынка труда прогнозируют, что проблемы с поиском работы будут наблюдаться еще как минимум до конца года. И это только при оптимистичном сценарии, утверждает руководительница экспертно-аналитического центра международного кадрового портала Юлия Дрожжина.

HR-эксперт Татьяна Пашкина настроена более пессимистично. По ее словам, даже в случае оптимального выхода из карантина мировые специалисты предупреждают о том, что восстановление начнется даже не в начале 2021 года. Это же касается и уровня зарплат.

«Мы и сейчас не можем выйти на докризисную зарплату, и в 2021 году ее уровень будет совсем не тот, который прогнозировался ранее», – пояснила эксперт. Так, по ее словам, еще в январе 2020 года эксперты рассчитывали на рост средней зарплаты до конца года в пределах 20-25%. Однако из-за пандемии коронавируса ее уровень, наоборот, упал на 10-15%.

Однако реальное количество безработных в мае составило примерно 2,5-2,8 миллиона украинцев. При этом, с начала карантина количество официально безработных в Украине удвоилось. В то же время, как отмечает издание, Украина – не единственное государство, которое столкнулось с ростом безработицы. Безработица – общемировой тренд.

«Почувствовала это и Европа, которая является крупнейшим импортером украинских трудовых ресурсов. Многим европейским компаниям приходится сокращать свой штат и увольнять, в частности, украинских работников», – говорится в материале. Так, около 30% украинцев в Польше потеряли работу из-за пандемии, рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

«Понятно, что Украина не будет выплачивать дотации польским компаниям, чтобы те не увольняли украинцев», – поясняет эксперт Алексей Кущ.

В Испании, которая стала одним из центров распространения коронавируса, уровень безработицы тоже стремительно растет. Количество фактически безработных в Испании достигло 3,8 миллиона человек по состоянию на начало мая. Из них почти 300 тысяч только за один месяц потеряли работу, сообщает «24 канал» со ссылкой на иностранные издания.

В Британии ситуация еще более критическая. За две недели около полумиллиона человек обратились за пособием по безработице.

Справка Finance.ua:

Половина украинцев потеряли часть доходов во время карантина. На третьем месяце карантина наиболее распространенным в Украине отрицательным финансовым следствием карантина остается общее снижение доходов домохозяйств, которое отметил каждый второй опрошенный (52%).