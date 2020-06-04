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Половина украинцев потеряли часть доходов во время карантина

Половина украинцев потеряли часть доходов во время карантина

За время карантина, введенного в результате пандемии коронавируса Covid-19, вопрос снижения доходов граждан стоит все острее.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Как показывают результаты очередной волны всеукраинского опроса, на третьем месяце карантина наиболее распространенным в Украине отрицательным финансовым следствием карантина остается общее снижение доходов домохозяйств, которое отметил каждый второй опрошенный (52%).

Далее с большим отставанием идут сложности, связанные со своевременной оплатой коммунальных и других счетов (10%), потеря возможности финансово помогать родственникам (4%), убытки на сделанных инвестициях (2%) и сложности с оплатой за аренду / ипотеку жилья (1%).


Инфографика: Research & Branding Group

В то же время, более четверти украинцев (27%) не ощутили негативных финансовых последствий текущей ситуации. Следует отметить, что по сравнению с серединой второго месяца карантина количество тех, кто не ощутил негативных финансовых последствий текущей ситуации, заметно возросло.

Справка Finance.ua:

  • По расчетам Госстата, средняя зарплата наемных работников за апрель упала сразу на 1000 гривен или почти на 10% по сравнению с мартом.
  • По данным Государственной службы статистики, за 25 лет средняя зарплата в Украине выросла в 144 раза – с 73 гривен в 1995 году до 10 497 гривен в 2019 году.

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По материалам Finance.UA
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