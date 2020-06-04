Половина украинцев потеряли часть доходов во время карантина

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За время карантина, введенного в результате пандемии коронавируса Covid-19, вопрос снижения доходов граждан стоит все острее.
Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.
Как показывают результаты очередной волны всеукраинского опроса, на третьем месяце карантина наиболее распространенным в Украине отрицательным финансовым следствием карантина остается общее снижение доходов домохозяйств, которое отметил каждый второй опрошенный (52%).
Далее с большим отставанием идут сложности, связанные со своевременной оплатой коммунальных и других счетов (10%), потеря возможности финансово помогать родственникам (4%), убытки на сделанных инвестициях (2%) и сложности с оплатой за аренду / ипотеку жилья (1%).
Инфографика: Research & Branding Group
В то же время, более четверти украинцев (27%) не ощутили негативных финансовых последствий текущей ситуации. Следует отметить, что по сравнению с серединой второго месяца карантина количество тех, кто не ощутил негативных финансовых последствий текущей ситуации, заметно возросло.
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