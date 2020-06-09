Вакансии в центре занятости - кадровик озвучила уровень зарплат и пособий по безработице

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Начальник управления предоставления услуг работодателям Госслужбы занятости Оксана Мельник в эфире канала “Украина 24” рассказала о тенденциях на рынке труда в стране во время периода ослабления карантина.
“Карантинные ограничения внесли коррективы на рынке труда, соответственно, сократился спрос на квалифицированных сотрудников, а также увеличилось количество соискателей. За период с начала карантина количество вакансий, которое было зарегистрировано в Государственном центре занятости, составило вполовину меньше, чем в прошлом году за этот период. Постепенно ситуация налаживается, и мы наблюдаем спрос со стороны работодателей и увеличение количества вакансий – торговая сфера, курьерская доставка, логистика, сельское хозяйство, другие смежные сферы, которые будут востребованы в летний период”, – сказала Мельник.
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По ее словам, “тенденция размера зарплаты динамичная”, поскольку есть спрос на сотрудников разных уровней оплаты труда.
“Если говорить о Госслужбе занятости, то средний уровень зарплат составляет около 7 тыс. грн, но это разноплановые вакансии, то есть это и работники с инструментом, и специалисты. Пособие на период отсутствия работы составляет от 1000 грн, оно рассчитывается индивидуально, и максимальное составляет 8408 грн”, – сказала Мельник.
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