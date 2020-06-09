Все больше украинцев открывают в Польше собственный бизнес

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Все больше иностранцев открывают экономическую деятельность в Польше. В Опольском воеводстве свои фирмы имеют 347 иностранцев. Больше всего среди них украинцев. В результате пандемии коронавируса из Польши выезжали прежде всего лица, работавшие на основании трудового договора.
Об этом сообщает «Польское радио» со ссылкой на данные издания Gazeta Polska Codziennie.
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Отмечается, что в Опольском отделении Учреждения социального страхования заметили большую заинтересованность иностранцев в открытии собственного бизнеса.
«Если сравнить осень 2019 года с нынешними данными, можно утверждать, что иностранцы все охотнее регистрируют несельскохозяйственную экономическую деятельность. Осенью прошлого года в регионе было 313 таких примеров, а сейчас их у нас 347. Больше всего в этой группе граждан Украины; о самостоятельной уплате взносов на социальное страхование сообщили 139 человек», – сказал представитель Учреждения социального страхования в Ополе Себастиан Щурек.
Из-за эпидемической ситуации уменьшилось число иностранцев, при которых опольские работодатели декларировали уплату взносов в Учреждение социального страхования. Осенью прошлого года в региональной системе было более 20 тысяч иностранцев, а теперь их число уменьшилось до 15 600. Большинство из них – граждане Украины.
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