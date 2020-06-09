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Как изменятся пенсии, зарплаты и соцвыплаты с 1 июля

Как изменятся пенсии, зарплаты и соцвыплаты с 1 июля

В Украине с 1 июля повышается прожиточный минимум, от которого зависит размер пенсий и других социальных выплат. Несмотря на слухи о том, что повышение будет в двукратном размере, по факту украинцы станут “богаче” всего на 74 гривны. Размер прожиточного минимума составит 2118 грн.

Повышение пенсий. Размер минимальной пенсии с 1638 грн в июле повысится до 1712 грн, а максимальная пенсия вырастет до 17 120 грн. Также гражданам повысят надбавки за “сверхстаж”. За каждый год более нормативного стажа (для женщин от 30 лет, а для мужчин от 35 лет) будет надбавка в размере 1% прожиточного минимума. Например, если женщина отработала 40 лет вместо положенных 30, то она сейчас может рассчитывать на надбавку в размере 163,8 грн, а после пересчета надбавка составит уже 171,2 грн.

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Повышение зарплат. Размер минимальной зарплаты с 1 июля повысят до уровня фактического прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Украинцы будут получать минимум 5238 грн. Размер почасовой оплаты также вырастет – до 31,39 грн/час. На данный момент минимальная заработная плата составляет 4723 грн.

Субсидии. При расчете субсидии среднемесячный доход одного члена семьи делится на два прожиточных минимума, умножается на 15% и на общий доход семьи. Полученная сумма и является обязательным платежом за коммуналку, а остальное должна покрыть субсидия. С прожиточным минимумом в 2027 грн обязательный платеж для семьи из четырех человек с совокупным доходом 10 тыс. составляет 928 грн. А после повышения прожиточного минимума до 2118 грн эта же семья с тем же доходом должна будет отдавать за коммуналку уже 885 грн.

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Алименты. От размера прожиточного минимума также зависит минимальный размер алиментов. Конкретную сумму выплат на ребенка определяет суд, учитывая материальное положение одного из родителей, размер заработной платы того, кто будет платить алименты, и прочие критерии. Минимальный размер выплат на одного ребенка не должен быть менее половины прожиточного минимума.

Справка Finance.ua:

  • Как свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group, половина украинцев потеряли часть доходов во время карантина.
  • Наиболее распространенным в Украине отрицательным финансовым результатом карантина остается общее снижение доходов домохозяйств, которое отметил каждый второй опрошенный (52%). Далее следуют сложности, связанные со своевременной оплатой коммунальных и других счетов (10%), потеря возможности финансово помогать родственникам (4%), убытки на сделанных инвестициях (2%) и сложности с оплатой за аренду/ипотеку жилья (1%).

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По материалам Today.ua
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