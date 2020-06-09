Как изменятся пенсии, зарплаты и соцвыплаты с 1 июля

В Украине с 1 июля повышается прожиточный минимум, от которого зависит размер пенсий и других социальных выплат. Несмотря на слухи о том, что повышение будет в двукратном размере, по факту украинцы станут “богаче” всего на 74 гривны. Размер прожиточного минимума составит 2118 грн.

Повышение пенсий. Размер минимальной пенсии с 1638 грн в июле повысится до 1712 грн, а максимальная пенсия вырастет до 17 120 грн. Также гражданам повысят надбавки за “сверхстаж”. За каждый год более нормативного стажа (для женщин от 30 лет, а для мужчин от 35 лет) будет надбавка в размере 1% прожиточного минимума. Например, если женщина отработала 40 лет вместо положенных 30, то она сейчас может рассчитывать на надбавку в размере 163,8 грн, а после пересчета надбавка составит уже 171,2 грн.

Повышение зарплат. Размер минимальной зарплаты с 1 июля повысят до уровня фактического прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Украинцы будут получать минимум 5238 грн. Размер почасовой оплаты также вырастет – до 31,39 грн/час. На данный момент минимальная заработная плата составляет 4723 грн.

Субсидии. При расчете субсидии среднемесячный доход одного члена семьи делится на два прожиточных минимума, умножается на 15% и на общий доход семьи. Полученная сумма и является обязательным платежом за коммуналку, а остальное должна покрыть субсидия. С прожиточным минимумом в 2027 грн обязательный платеж для семьи из четырех человек с совокупным доходом 10 тыс. составляет 928 грн. А после повышения прожиточного минимума до 2118 грн эта же семья с тем же доходом должна будет отдавать за коммуналку уже 885 грн.

Алименты. От размера прожиточного минимума также зависит минимальный размер алиментов. Конкретную сумму выплат на ребенка определяет суд, учитывая материальное положение одного из родителей, размер заработной платы того, кто будет платить алименты, и прочие критерии. Минимальный размер выплат на одного ребенка не должен быть менее половины прожиточного минимума.

Справка Finance.ua:

Как свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group, половина украинцев потеряли часть доходов во время карантина.