На пороге «Сплита»: к чему готовиться МФО

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С 1 июля финансовый рынок Украины начинает действовать по Закону о “сплите”, согласно которому право регулирования рынков небанковских финансовых услуг должно перейти от Нацкомфинуслуг к Нацбанку.
В связи с этим эксперт от Национального антикоррупционного бюро Елена Коробкова на вебинаре “FinUpdate. Выпуск 6: Рынок МФО: Новые реалии” дала совет микрофинансовым организациям.
Участники вебинара не только узнали больше о состоянии рынка МФО, но и получили подарки от партнеров розыгрыша – гастро-ресторана Flamber, детейлинга Vepryk и салона красоты Sotto Voce: beauty Hub. FinTech партнер вебинара – платежная система Interkassa.
По ее словам, НБУ как регулятор выстраивает систему регулирования и надзора на основании риск-ориентированного подхода. С учетом этого, компаниям, которые оперируют исключительно собственными ресурсами, то есть средствами акционеров, не стоит ожидать резкого ужесточения требованиям к капиталу или другим показателям.
“Коллегам из небанковского рынка я бы рекомендовала детально изучить постановления от НБУ об информационном обеспечении клиента. Они пока больше касаются банков, но со временем условия раскрытия информации о продуктах, в том числе и в рекламе, должны выровняться для всех участников рынка”, – заявила Коробкова.
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По мнению эксперта, можно не сомневаться, что внимание регулятора в этой сфере будет более чем пристальным, поэтому МФО лучше готовиться заранее.
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