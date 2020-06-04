На пороге «Сплита»: к чему готовиться МФО

С 1 июля финансовый рынок Украины начинает действовать по Закону о “сплите”, согласно которому право регулирования рынков небанковских финансовых услуг должно перейти от Нацкомфинуслуг к Нацбанку.

В связи с этим эксперт от Национального антикоррупционного бюро Елена Коробкова на вебинаре “FinUpdate. Выпуск 6: Рынок МФО: Новые реалии” дала совет микрофинансовым организациям.

Участники вебинара не только узнали больше о состоянии рынка МФО, но и получили подарки от партнеров розыгрыша – гастро-ресторана Flamber, детейлинга Vepryk и салона красоты Sotto Voce: beauty Hub. FinTech партнер вебинара – платежная система Interkassa.

По ее словам, НБУ как регулятор выстраивает систему регулирования и надзора на основании риск-ориентированного подхода. С учетом этого, компаниям, которые оперируют исключительно собственными ресурсами, то есть средствами акционеров, не стоит ожидать резкого ужесточения требованиям к капиталу или другим показателям.

“Коллегам из небанковского рынка я бы рекомендовала детально изучить постановления от НБУ об информационном обеспечении клиента. Они пока больше касаются банков, но со временем условия раскрытия информации о продуктах, в том числе и в рекламе, должны выровняться для всех участников рынка”, – заявила Коробкова.

Читайте также: Сплит и МФО: меняет ли что-то карантин

По мнению эксперта, можно не сомневаться, что внимание регулятора в этой сфере будет более чем пристальным, поэтому МФО лучше готовиться заранее.

Справка Finance.ua:

12 сентября 2019 года Рада приняла закон о «сплите». Тогда за него проголосовали 296 депутатов.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №1069-2 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг” 16 октября 2019 года.