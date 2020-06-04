В Украине взлетели продажи электрокаров

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После падения продаж электрокаров в апреле в 14 раз, когда зарегистрировали всего 38 новых машин, майский рынок автомобилей на электротяге достиг отметки в 943 единицы, увеличившись за месяц почти в 25 раз.
Об этом пишет “Укравтопром” в Telegram.
Это также на 300 единиц больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Количество легковых электромобилей составило 915, а коммерческих – 28. Спрос на первые вырос в 1,5 раза, а на вторые, наоборот, снизился на 15%.
Напомним, во время карантина сервисные центры МВД не принимали документы на оформление покупки б/у машин, а регистрировали только новые. Хотя именно подержанные авто всегда составляли львиную долю украинского рынка электромобилей. Однако с 12 мая они возобновили регистрацию / перерегистрацию б/у автомобилей. Это и послужило резкому всплеску покупок.
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