В Украине взлетели продажи электрокаров

После падения продаж электрокаров в апреле в 14 раз, когда зарегистрировали всего 38 новых машин, майский рынок автомобилей на электротяге достиг отметки в 943 единицы, увеличившись за месяц почти в 25 раз.

Об этом пишет “Укравтопром” в Telegram.

Это также на 300 единиц больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество легковых электромобилей составило 915, а коммерческих – 28. Спрос на первые вырос в 1,5 раза, а на вторые, наоборот, снизился на 15%.

Напомним, во время карантина сервисные центры МВД не принимали документы на оформление покупки б/у машин, а регистрировали только новые. Хотя именно подержанные авто всегда составляли львиную долю украинского рынка электромобилей. Однако с 12 мая они возобновили регистрацию / перерегистрацию б/у автомобилей. Это и послужило резкому всплеску покупок.

Справка Finance.ua:

1 июня заработали первые 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Где установлены камеры видеофиксации в Киевской области, смотрите по ссылке..

В Украине вернут обязательный техосмотр легковых автомобилей. В новом законе о техосмотре обещают забрать эту функцию у МВД и исключить возможность поборов с водителей. Законопроекты, которые вносились в парламент ранее, не устраивали представителей Евросоюза как потенциально коррупционные.

Хотите купить новое авто, но не хватает средств? Удобный сервис от Finance.ua поможет выбрать персональный кредит. Анализируем ваши требования по кредитным продуктам и предлагаем лучшие варианты:

Сравнить и заказать кредит