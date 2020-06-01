Что ждать от рынка кредитования - эксперт

С начала объявления карантина 16 марта в банках случился резкий обвал в выдаче кредитов, который усугубился в следующую неделю и фактически рынок рухнул в три раза почти до конца марта.

Об этом рассказал заместитель Председателя Правления Первого всеукраинского бюро кредитных историй (ПВБКИ) Василий Глазунов на онлайн-вебинаре “FinUpdate. Выпуск 6: Рынок МФО: Новые реалии”.

Участники вебинара не только узнали больше о состоянии рынка МФО, но и получили подарки от партнеров розыгрыша – гастро-ресторана Flamber, детейлинга Vepryk и салона красоты Sotto Voce: beauty Hub. FinTech партнером вебинара выступила платежная система Interkassa.

“Тогда многие банки остановили кредитование. И лишь с момента ослабления карантина динамика стала положительной – понемногу начинает восстанавливаться динамика кредитования”, – говорит Глазунов.

Читайте также: МФО постепенно возобновляют кредитование

По словам эксперта, банки сегодня почти на 50% вышли на тот объем, который имели до карантина.

Прогноз. Если динамика сохранится и не будет второй волны или ухудшения ситуации, то банки должны выйти на обычные объемы кредитования уже в конце июля-начале августа.

Глазунов отметил, что динамика потребительских кредитов обрушивалась темпами более значительными, чем выдача больших кредитов от 100 тыс. гривен. Но потребительское кредитование восстанавливается быстрее, а большим кредитам на это нужно много времени.

Ситуация в МФО. Если банки “упали” примерно на треть, то МФО уменьшили кредитование вдвое и гораздо медленнее. В микрофинансовых организациях в апреле уровень одобрения кредитов снизился до 60% от докарантинного уровня. Это значит, что МФО сейчас более осторожно подходят к клиентам, подчеркивает Глазунов.

Суммы выдачи кредитов. В банках в начале марта средний чек вырос за счет роста больших кредитов еще до карантина. В МФО сейчас чек снизился до 80% от того, который был еще в начале марта.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.