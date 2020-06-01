Доплаты медикам за март выплатили только в июне

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Министр здравоохранения Максим Степанов в пятницу, 5 июня, отчитался о полной выплате надбавок за март медикам, работающим с пациентами с коронавирусом.
“Заработные платы за март были выплачены в полном объеме, это 300%. Заработные платы, начиная с апреля, май и дальше, для медицинских работников, которые работают непосредственно с больными COVID-19, уже выплачиваются через НСЗУ”, – сказал Степанов.
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Он напомнил, что Кабмин ввел четыре пакета на оказание медицинской помощи при COVID-19: экстренная медицинская помощь, два пакета стационарной медпомощи, мобильные бригады, которые выезжают к больному и делают тестирования.
“По всем этим пакетах заключены договоры и перечислены средства на счета тех больниц, которые уже платят эту повышенную зарплату тем медработникам, которые участвуют в лечении больных с COVID-19”, – отметил министр.
Он добавил, что постановлением правительства четко регламентировано, что эти средства идут именно на оплату труда медработников и лечения коронавируса.
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