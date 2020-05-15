Медикам компенсируют зарплату за время изоляции от COVID-19

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На период самоизоляции под меднаблюдением и пребывания в учреждениях здравоохранения медицинские работники получат компенсацию 100% потерянного ими заработка.
Соответствующий Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни (COVID-19)» вступил в силу 19 мая, сообщает Фонд социального страхования Украины.
Что нужно знать о компенсации:
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Отметим, право на компенсацию потерянного за время изоляции от коронавирусной болезни заработка имеют все застрахованные лица. Размер помощи от Фонда для них составляет 50% среднего дохода независимо от продолжительности страхового стажа, начиная с шестого дня нетрудоспособности (первые 5 дней финансирует работодатель).
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