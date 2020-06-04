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Швейцарская компания выпустит люксовые смарт-часы (видео)

Швейцарская компания выпустит люксовые смарт-часы (видео)

Швейцарская компания Hublot, знаменитая выпуском наручных часов класса люкс, представила новые смарт-часы Big Bang e.

Часы оснащены экраном OLED диагональю 1,65 дюйма, прикрытым сапфировым стеклом, 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ флэш-памяти, аккумулятором ёмкостью 300 мА·ч, а в основе лежит SoC Snapdragon Wear 3100.

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Новинка работает под управлением Wear OS и может предложить ряд уникальных функций ПО, включая лунный календарь и динамический циферблат, изменяющийся в зависимости от времени суток. К слову, в часах нет GPS, а также, несмотря на огромную цену, тут нет никаких драгоценных камней или металлов.

По материалам iXBT.com
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