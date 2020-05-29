Nokia выпускает доступный смарт-телевизор на 43 дюйма

Новый смарт-телевизор Nokia будет анонсирован в Индии 4 июня в рамках инициативы Flipkart “Make in India”.

В прошлом году Flipkart приобрела права на использование торговой марки Nokia для своей будущей серии интеллектуальных телевизоров в Индии.

Первым плодом этого партнерства стал 55-дюймовый Nokia Smart TV, представленный в декабре. Теперь он представляет меньший вариант того же телевизора. Ожидается, что новый смарт-телевизор Nokia станет более доступным благодаря переходу на 43-дюймовую панель. Он сохранит разрешение 4K UHD с поддержкой Dolby Vision HDR и широкой цветовой гаммой. Он будет оснащен светодиодной панелью.

На передней панели аудио будет Sound by JBL, а также Dolby Audio и DTS TruSurround для трехмерного 5.1-канального объемного звучания.

Изображения тизера также предлагают дизайн, очень похожий на первый смарт-ТВ компании, с очень тонкими рамками сбоку и стильной хромированной подставкой для крепления к столу.

Он будет работать на новейшей операционной системе Android TV 9.0, чтобы обеспечить доступ к магазину Google Play с более чем 5000 приложений и игр, а также платформ OTT. Другие ожидаемые функции включают встроенный помощник Google, а также Chromecast Ultra для потоковой передачи контента 4K. Старая модель поддерживала Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus Hotstar и YouTube из коробки, поэтому мы ожидаем, что они также будут присутствовать. Рынок Smart TV в Индии в последнее время переживает бум, и в игру вступают многочисленные новые игроки.

Это также привело к снижению цен на предложения, поскольку такие высокопроизводительные функции, как интеллектуальная операционная система, разрешение 4K, HDR, Dolby Audio, больше не предназначены для дорогих телевизоров. Учитывая, что 55-дюймовый телевизор Nokia был оценен в 555 долларов, мы ожидаем, что грядущий 43-дюймовый вариант будет стоить около 460 долларов.