Сколько денег тратят иностранные туристы в Украине

В прошлом году иностранные туристы потратили в Украине 1,4 млрд долларов. Больше всего тратили граждане Турции.

Об этом сообщил в Telegram министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

Согласно расчетам Государственного агентства развития туризма (ДАРТ), в 2019 году Украину посетили 13,6 млн туристов. Иностранные граждане потратили в Украине 1,4 млрд долларов, что составляет 8,8% ВВП страны.

Сколько туристы разных стран тратят за день пребывания в Украине:

Турция – €115;

США – €95;

Германия – €94;

Великобритания – €93;

Польша – €86;

Франция – €64;

Беларусь – €58;

Украина – €30.

Справка Finance.ua:

Министры туризма стран ЕС согласились разработать единый документ с условным названием “COVID-паспорт”, который во всех странах ЕС будет играть роль сертификата безопасности в отрасли.

За время пандемии коронавируса туроператоры, агентства, гостиницы и рестораны в Киеве недополучили 1 миллиард долларов.

В Кабинете Министров Украины оценивают потери импорта и экспорта туристических услуг из-за коронавируса и карантина в 1,5 миллиарда долларов.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫