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Сколько денег тратят иностранные туристы в Украине

Сколько денег тратят иностранные туристы в Украине

В прошлом году иностранные туристы потратили в Украине 1,4 млрд долларов. Больше всего тратили граждане Турции.

Об этом сообщил в Telegram министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

Согласно расчетам Государственного агентства развития туризма (ДАРТ), в 2019 году Украину посетили 13,6 млн туристов. Иностранные граждане потратили в Украине 1,4 млрд долларов, что составляет 8,8% ВВП страны.

Сколько туристы разных стран тратят за день пребывания в Украине:

  • Турция – €115;
  • США – €95;
  • Германия – €94;
  • Великобритания – €93;
  • Польша – €86;
  • Франция – €64;
  • Беларусь – €58;
  • Украина – €30.

Справка Finance.ua:

  • Министры туризма стран ЕС согласились разработать единый документ с условным названием “COVID-паспорт”, который во всех странах ЕС будет играть роль сертификата безопасности в отрасли.
  • За время пандемии коронавируса туроператоры, агентства, гостиницы и рестораны в Киеве недополучили 1 миллиард долларов.
  • В Кабинете Министров Украины оценивают потери импорта и экспорта туристических услуг из-за коронавируса и карантина в 1,5 миллиарда долларов.

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По материалам Finance.UA
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