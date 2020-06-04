Сколько денег тратят иностранные туристы в Украине

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В прошлом году иностранные туристы потратили в Украине 1,4 млрд долларов. Больше всего тратили граждане Турции.
Об этом сообщил в Telegram министр Кабинета Министров Олег Немчинов.
Согласно расчетам Государственного агентства развития туризма (ДАРТ), в 2019 году Украину посетили 13,6 млн туристов. Иностранные граждане потратили в Украине 1,4 млрд долларов, что составляет 8,8% ВВП страны.
Сколько туристы разных стран тратят за день пребывания в Украине:
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