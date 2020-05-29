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В Украине ослабляют карантин с 5 июня

В Украине ослабляют карантин с 5 июня

Кабинет министров с 5 июня ослабляет карантинные ограничения.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

Кабмин одобрил разрешение:

  • с 5 июня работы заведений общественного питания, в частности приема посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий;
  • с 5 июня лицам старше 60 лет не соблюдать обязательство по самоизоляции;
  • проведение религиозных мероприятий в помещении при условии нахождения не более 1 человека на м²;
  • проведение аккредитации образовательных программ, по которым проводится подготовка соискателей высшего образования, в удаленном режиме, а также принятие решения об условной аккредитации образовательных программ без проведения или с частичным проведением аккредитационной экспертизы до 1 сентября 2020 года.

Кроме того, возобновляется авиационное сообщение:

  • с 5 июня – внутреннее авиасообщение;
  • с 15 июня – международное авиасообщение с государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из Украины.

Перевозки пассажиров в легковых автомобилях разрешены в количестве до 5 человек включая водителя (без учета детей в возрасте до 14 лет).

“В случае несоответствия эпидемической ситуации в регионе показателям для ослабления мероприятий в течение трех дней подряд, региональная комиссия ТЭБ и ЧС обязана собраться вне очереди и отменить ослабление некоторых карантинных ограничений”, – отметил Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

  • Карантин в Украине может быть продлен и после 22 июня.
  • С 1 июня в Украине начался третий этап ослабления карантина. Разрешена работа бассейнов и спортзалов; посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек (например, начнут работу автошколы); а также будет возобновлено движение железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автотранспортом.
  • С 25 мая в Киеве начали работать все рынки и ярмарки, сняты ограничения на доступ к спортивным, детским площадкам в парках, скверах и на придомовых территориях.

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По материалам Finance.UA
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