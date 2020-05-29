В Украине ослабляют карантин с 5 июня

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Кабинет министров с 5 июня ослабляет карантинные ограничения.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале.
Кабмин одобрил разрешение:
Кроме того, возобновляется авиационное сообщение:
Перевозки пассажиров в легковых автомобилях разрешены в количестве до 5 человек включая водителя (без учета детей в возрасте до 14 лет).
“В случае несоответствия эпидемической ситуации в регионе показателям для ослабления мероприятий в течение трех дней подряд, региональная комиссия ТЭБ и ЧС обязана собраться вне очереди и отменить ослабление некоторых карантинных ограничений”, – отметил Шмыгаль.
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