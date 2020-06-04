Xiaomi выпустит электрический диван (фото)

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Китайский технологический гигант Xiaomi запустил через свою платформу коллективного финансирования Youpin кампанию по сбору средств на выпуск нового электрического дивана Xiaomi Qifeng Electric Sofa, который предлагается по цене 225 долларов.
Что касается дизайна, новый электрический диван Xiaomi Qifeng Electric Sofa выполнен в скандинавском минималистическом стиле и предлагается в черном, белом и сером цветах, чтобы его можно было сочетать с любым домашним интерьером.
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При производстве этого дивана используются тайский латекс и высокоэластичные хлопчатобумажные материалы, которые должны обеспечивать комфорт и удобство для пользователей. Он поддерживает регулировку наклона от 103 до 160 градусов, а также позволяет нажатием одной кнопки переключаться между сидячим и лежачим положениями. В лежачем положении под ногами поднимается выдвижная часть как у кресел-реклайнеров.
Фото: iXBT.com
Как и многие другие устройства для дома, электрический диван Xiaomi Qifeng Electric Sofa изначально будет продаваться на китайском рынке. Однако если новинка будет успешной, то Xiaomi вполне может выпустить ее за пределами страны.
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