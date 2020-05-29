Xiaomi представила лазерный 4K-проектор и двухдиапазонный роутер (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Xiaomi пополнила ассортимент своей продукции двумя новыми устройствами. Первым стало второе поколение лазерного короткофокусного ТВ-проектора Mi Laser TV 4K Cinema. Он получил более производительный процессор и большую рабочую диагональ, а вторым – новый маршрутизатор Router IR1200G.
Обновленная версия прибора под названием Fengmi Laser 4K Cinema Pro обошла предшественника как в яркости (2400 люмен против 1700), так и по части максимально поддерживаемой диагонали проекции, которая выросла со 100 до 150 дюймов при разрешении картинки 4K.
Фото: 24 канал
“Сердцем” устройства стал процессор Amlogic T972 (1,9 ГГц) в сочетании с 3 ГБ памяти DDR4. Среди других особенностей новинки – поддержка декодирования 8K-видео и возможность фокусировки с расстояния от 14 сантиметров.
Компания также выпустила новый маршрутизатор под названием Router IR1200G, оснащенный четырьмя антеннами, двухъядерным процессором с тактовой частотой 880 МГц и 128 МБ оперативной памяти.
Фото: 24 канал
Роутер может одновременно работать в двух диапазонах: 2,4 ГГц и 5 ГГц. Максимальная скорость передачи данных в беспроводной сети составляет 1167 Мбит/с.
Возможности проводного подключения представлены четырьмя гигабитными LAN-портами.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Нарушитель "попался" на первой же минуте работы системы видеофиксацииВчера, 10:30 - 3710 21
С 1 июня заработала система автоматической фиксации нарушений ПДД: деталиВчера, 09:50 - 2329 10
В Минэнерго обсуждают повышение нормы потребления газа пользователям без счетчиковВчера, 20:01 - 256 8
Как обещал Зеленский: в Минфине сказали, что мешает выдавать ипотеку под 10%Вчера, 14:00 - 1428 5
Деньги на депозит или в ОВГЗ: как в Украине могут провести всеобщее декларированиеВчера, 14:15 - 2805 4
Нарушитель "попался" на первой же минуте работы системы видеофиксацииВчера, 10:30 - 3710 21
"Письма счастья": где установлены камеры видеофиксации в Киевской области (карта)Вчера, 16:00 - 3614 2
Изменения цен на квартиры в киевских новостройках весной (инфографика)Вчера, 08:29 - 3531 1
Сферы деятельности в Киеве с самой высокой и самой низкой зарплатойВчера, 08:00 - 3008
Деньги на депозит или в ОВГЗ: как в Украине могут провести всеобщее декларированиеВчера, 14:15 - 2805 4
Украина не будет разрабатывать вакцину от коронавирусаВчера, 12:38 - 228 1
В Виннице выпустили на линию два троллейбуса собственного производства VinLine (фото)29.05.2020, 14:10 - 2490 1
В Европе создают паспорт здоровья COVID-19 на основе блокчейна27.05.2020, 12:10 - 976
Впервые в Европе произведена успешная пересадка легкого26.05.2020, 17:34 - 900 1
Google утвердила "понятную" маркировку стандартов связи для Android 1122.05.2020, 12:22 - 1024 1