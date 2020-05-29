Xiaomi представила лазерный 4K-проектор и двухдиапазонный роутер (фото)

Xiaomi пополнила ассортимент своей продукции двумя новыми устройствами. Первым стало второе поколение лазерного короткофокусного ТВ-проектора Mi Laser TV 4K Cinema. Он получил более производительный процессор и большую рабочую диагональ, а вторым – новый маршрутизатор Router IR1200G.

Обновленная версия прибора под названием Fengmi Laser 4K Cinema Pro обошла предшественника как в яркости (2400 люмен против 1700), так и по части максимально поддерживаемой диагонали проекции, которая выросла со 100 до 150 дюймов при разрешении картинки 4K.



Фото: 24 канал

“Сердцем” устройства стал процессор Amlogic T972 (1,9 ГГц) в сочетании с 3 ГБ памяти DDR4. Среди других особенностей новинки – поддержка декодирования 8K-видео и возможность фокусировки с расстояния от 14 сантиметров.

Компания также выпустила новый маршрутизатор под названием Router IR1200G, оснащенный четырьмя антеннами, двухъядерным процессором с тактовой частотой 880 МГц и 128 МБ оперативной памяти.



Фото: 24 канал

Роутер может одновременно работать в двух диапазонах: 2,4 ГГц и 5 ГГц. Максимальная скорость передачи данных в беспроводной сети составляет 1167 Мбит/с.

Возможности проводного подключения представлены четырьмя гигабитными LAN-портами.