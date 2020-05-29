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Неэффективность реформы ГАСИ: почти 80% жилья не введено в эксплуатацию

Неэффективность реформы ГАСИ: почти 80% жилья не введено в эксплуатацию

На данном этапе реформа Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) не стимулирует, а тормозит развитие строительства.

Об этом сообщил президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе.

«Следует обратить внимание на статистику. Вот наглядная иллюстрация проблем внедрения реформы ГАСИ. И это только докарантинная история!» – отметил он.

Лев Парцхаладзе добавил, что всего 22% уже построенного жилья введено в эксплуатацию.

По данным Госстата, за первый квартал 2020 года в Киеве ввели в эксплуатацию только 88 205 кв. м жилья, что почти на 50% меньше, чем в первом квартале 2019-го. 236 496 кв. м до сих пор ждут решения ГАСИ по вводу в эксплуатацию в 1 квартале 2020 года.

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В целом в Киеве построили примерно 397 040 кв. м жилья.

«Как следствие всего этого – остановка инвестиций в строительную отрасль, большое количество инвесторов «без жилья», невозможность старта новых проектов! Реформа ГАСИ должна стимулировать развитие строительства», – отметил президент КСУ.

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По материалам 100realty.ua
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