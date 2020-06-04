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Украина отправила на экспорт агропродукции почти на $8 млрд

Украина отправила на экспорт агропродукции почти на $8 млрд

Внешнеторговый оборот продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции в период с января по апрель 2020 года составил $9,6 млрд, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом говорится в данных Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Экспорт вырос на 6% – до $7,48 млрд., импорт – на 14%, до $2,15 млрд.

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Доля экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции в общем экспорте страны составила 46,5%.

Наибольшую долю в номенклатуре агропродукции заняли зерновые культуры – 46,3%, а также масла – 26,2%.

Главные страны, в которые поставлялась украинская агропродукция:

  • Китай (доля в агроэкспорте 10,9%);
  • Египет (9,3%);
  • Нидерланды (6,9%);
  • Испания (6,6%);
  • Турция (5,2%);
  • Польша (3,1%);
  • Корея (3%);
  • Италия (3%);
  • Ирак (2,6%).
По материалам Lenta.UA
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