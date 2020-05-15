Валютные поступления от экспорта товаров из Донецкой области уменьшились за квартал на 19,3%

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В І квартале 2020 года валютная выручка от экспорта товаров из Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) составила 963,8 млн. долл. США. Регион обеспечил 7,9% общей стоимости экспортированных товаров в целом по Украине и занял третье место после города Киева и Днепропетровской области.
В то же время по сравнению с январем–мартом 2019 года экспорт товаров из Донецкой области уменьшился на 230,4 млн.долл., или на 19,3%. Это вызвано, прежде всего, ухудшением ситуации на внешних рынках сбыта черных металлов, которые в І квартале 2020 года обеспечили 79,9% валютных поступлений от экспорта всех товаров. Стоимость экспортных поставок черных металлов составила 769,9 млн.долл., что по сравнению с І кварталом 2019 года меньше на 175,5 млн.долл., или на 18,6%. Средневзвешенная цена тонны экспортированного металла снизилась на 11,5%, вследствие чего недополучено 99,9 млн.долл. валютной выручки. Потери из-за уменьшения физического объема экспорта составили 75,6 млн.долл.
Снижение спроса и цен произошло с начала 2020 года на рынках сбыта не только черных металлов, но и другой продукции, причем сокращение валютной выручки, полученной предприятиями региона, зафиксировано по всем континентам.
Валютные поступления от экспорта товаров на европейский рынок, составив в І квартале 2020 года 494,9 млн.долл., или 51,4% общего объема, уменьшились по сравнению с январем–мартом 2019 года на 7,8%.
В 3,7 раза сократился в І квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в страны Америки, составив 30,5 млн. долл., или 3,2%.
Всего предприятия Донецкой области вывозили продукцию в 93 страны мира:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работатьПозавчера, 09:02 - 3096 15
В МВД предложили радикально решить проблему долгостроевВчера, 12:00 - 3967 12
С 1 августа украинцы смогут снимать наличные в магазинах, применяющих РРОВчера, 10:00 - 4115 8
В Украине за два месяца привлекли к ответственности более 100 коррупционеровВчера, 09:13 - 1181 8
Киев закупит в лизинг 200 современных автобусов через УкргазбанкВчера, 17:40 - 511 6
Названа дата запуска видеофиксации нарушений ПДД (инфографика)Вчера, 16:01 - 6292 3
С 1 августа украинцы смогут снимать наличные в магазинах, применяющих РРОВчера, 10:00 - 4115 8
В МВД предложили радикально решить проблему долгостроевВчера, 12:00 - 3967 12
Uber вводит новые правила перевозки для водителей и клиентовВчера, 15:13 - 3906 2
В МВД спрогнозировали сроки открытия границ УкраиныВчера, 09:34 - 3678
Инженеры научились печатать крупные объекты на обычных 3D-принтерах (видео)Вчера, 15:35 - 190
Xiaomi представила уникальную кредитную карту, которая отличается от карт Apple и Huawei (фото)15.05.2020, 12:10 - 890
В Сингапуре парки патрулируют роботы-собаки - следят за дистанцией (видео)13.05.2020, 14:10 - 1580 3
Mercedes представил автономный шоу-кар Vision Avtr - машина-рептилия (видео)12.05.2020, 10:30 - 1014
В Италии создали вакцину от коронавируса, - Mail Online07.05.2020, 11:15 - 4900 2