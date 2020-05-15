Валютные поступления от экспорта товаров из Донецкой области уменьшились за квартал на 19,3%

В І квартале 2020 года валютная выручка от экспорта товаров из Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) составила 963,8 млн. долл. США. Регион обеспечил 7,9% общей стоимости экспортированных товаров в целом по Украине и занял третье место после города Киева и Днепропетровской области.

В то же время по сравнению с январем–мартом 2019 года экспорт товаров из Донецкой области уменьшился на 230,4 млн.долл., или на 19,3%. Это вызвано, прежде всего, ухудшением ситуации на внешних рынках сбыта черных металлов, которые в І квартале 2020 года обеспечили 79,9% валютных поступлений от экспорта всех товаров. Стоимость экспортных поставок черных металлов составила 769,9 млн.долл., что по сравнению с І кварталом 2019 года меньше на 175,5 млн.долл., или на 18,6%. Средневзвешенная цена тонны экспортированного металла снизилась на 11,5%, вследствие чего недополучено 99,9 млн.долл. валютной выручки. Потери из-за уменьшения физического объема экспорта составили 75,6 млн.долл.

Снижение спроса и цен произошло с начала 2020 года на рынках сбыта не только черных металлов, но и другой продукции, причем сокращение валютной выручки, полученной предприятиями региона, зафиксировано по всем континентам.

Валютные поступления от экспорта товаров на европейский рынок, составив в І квартале 2020 года 494,9 млн.долл., или 51,4% общего объема, уменьшились по сравнению с январем–мартом 2019 года на 7,8%.

В 3,7 раза сократился в І квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в страны Америки, составив 30,5 млн. долл., или 3,2%.

Всего предприятия Донецкой области вывозили продукцию в 93 страны мира:

На первом месте, как и прежде, Италия, куда в І квартале 2020 года экспортировано товаров на 227,9 млн.долл. (23,6% общего объема), что на 8,4% меньше, чем в январе–марте 2019 года. При этом 96,5% валютной выручки от экспорта всех товаров предприятиями области в Италию обеспечено за счет черных металлов.

Турция: В 2,3 раза увеличился в І квартале 2020 года по сравнению с январем–мартом предыдущего года экспорт товаров в Турцию и составил 131,2 млн.долл., или 13,6% (второе место). В общем объеме экспорта удельный вес черных металлов составил 92,5%.