Смартфон Honor Play 4 Pro сможет измерять температуру тела

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Новый смартфон Honor Play 4 будет оснащен ИК-датчиком, который позволит измерять температуру тела.
На эту функцию производитель намекнул сам, опубликовав тизер устройства. Теперь же источники подтверждают наличие инфракрасного датчика для контроля температуры тела.
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Менеджер по продукции Honor Play Вэй Сяолун (Wei Xiaolong) раскрыл некоторые детали о ключевых особенностях нового устройства. Он подтвердил наличие однокристальной системы Kirin 990, поддержку 5G, основную камеру, состоящую из четырех датчиков изображения, а также наличие ИК-порта, который можно использовать для управления телевизорами, кондиционерами и прочей бытовой техникой.
В условиях пандемии коронавируса, которая продолжается во всем мире, новая функция Honor Play 4 может стать очень востребованной.
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