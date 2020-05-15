Honor представил первый в мире планшет с поддержкой 5G (фото)

Дочерний бренд Huawei представил планшет Honor Tab V6, который стал первым планшетным компьютером с поддержкой технологий 5G и Wi-Fi 6+.

Устройство работает на базе фирменного процессора Kirin 985, который очень похож на прошлогодний флагманский Kirin 990.

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Благодаря поддержке стандартного устройства Wi-Fi 6+ скорость достигает 2,4 Гбит в секунду, что в 2 раза выше, чем у нового iPad Pro 2020.

В комплект Honor Tab V6 входит электронное сенсорное перо Magic Pencil, способное распознавать 4 096 градаций касания. Размер дисплея нового планшета Honor составляет 10,4 дюйма.



Фото: ixbt.com

Питание устройства от аккумулятора 7 250 мАч, при этом на одной зарядке планшет работает около 13 часов. Гаджет оснастили фронтальной 8-Мп камерой и основным 13-Мп модулем.

Стоимость новинки и опции памяти пока отсутствуют. Продажи планшета стартовали 18 мая, пока что только в Китае.



Фото: ixbt.com