За первый день работы автофиксации ПДД в Киеве зарегистрировано более 35 тысяч нарушений

Вчера в Киеве за первые 17 часов работы камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения зафиксировано 35 тысяч 762 события.

Об этом в своем Twitter сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

“Итог первых 17 часов работы системы автофиксации нарушений ПДД в Киеве — зафиксировано 35 тыс. 762 события”, — написал министр.

Из всех зафиксированных нарушений полиция обработала 5 тысяч 620.

“Лидером гонки” стал Mercedes, который двигался по городу со скоростью 208 км/ч, и автомобиль BMW, проехавший три камеры подряд со скоростью 200 км/ч. “Водитель получит 3 штрафа. Dura lex sed lex!” — добавил глава МВД.

Справка Finance.ua:

С 1 июня водителям, которые превысили скорость в пределах Киева и Киевской области и попали в поле зрения камер фотовидеофиксации, стали приходить «письма счастья».