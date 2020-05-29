За первый день работы автофиксации ПДД в Киеве зарегистрировано более 35 тысяч нарушений

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Вчера в Киеве за первые 17 часов работы камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения зафиксировано 35 тысяч 762 события.
Об этом в своем Twitter сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
“Итог первых 17 часов работы системы автофиксации нарушений ПДД в Киеве — зафиксировано 35 тыс. 762 события”, — написал министр.
Из всех зафиксированных нарушений полиция обработала 5 тысяч 620.
“Лидером гонки” стал Mercedes, который двигался по городу со скоростью 208 км/ч, и автомобиль BMW, проехавший три камеры подряд со скоростью 200 км/ч. “Водитель получит 3 штрафа. Dura lex sed lex!” — добавил глава МВД.
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