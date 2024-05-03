Оптовые цены на свинину перед Пасхой снизились — Finance.ua
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Оптовые цены на свинину перед Пасхой снизились

Личные финансы
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Закупочные цены на свинину перед пасхальными праздниками упали до 60 грн/кг, сообщила ассоциация «Свиноводы Украины».
«Во время торгов в предпасхальную неделю цены закупки свиней в живом весе в разных регионах страны согласовались, снизившись на 3−6% по сравнению с предыдущей. Хотя случались котировки от 59 грн/кг до 63 грн/кг, в большинстве случаев цены закупки тяготели к отметке 60 грн/кг. Средневзвешенная рыночная отметка составила 60,5 грн/кг, что на 4,8% ниже, чем в конце апреля», — говорится в сообщении.
По информации аналитиков, отзывы о ходе реализации на этой неделе неоднозначны: одни операторы отмечают заметное оживление спроса, пик которого ожидают в четверг-пятницу, а другие, наоборот, работают в пределах стандартных объемов.
«Несмотря на то, что большинство операторов прогнозов по изменению цен на первых торгах не озвучивают, часть из них не исключает стабилизации котировок на достигнутом уровне. При этом отдельные операторы отмечают, что колебания цен закупки на пару гривен ни оживят, ни ослабят торговлю», — резюмировали в отраслевой ассоциации.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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