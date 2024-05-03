Каких вакансий больше всего на ІТ-рынке: статистика Dou — Finance.ua

Каких вакансий больше всего на ІТ-рынке: статистика Dou Сегодня 16:04 — Личные финансы

Каких вакансий больше всего на ІТ-рынке: статистика Dou

В апреле компании разместили на Dou 5021 вакансию — на 218 больше, чем в марте. Уже второй раз с начала этого года количество вакансий достигает отметки в 5 тысяч. В 2023-м такого уровня не было ни разу.

Об этом говорится в обзоре ІТ-рынка от Dou.

Положительная динамика было по 29 категориям, по 15 — негативная, еще по трем — постоянное количество вакансий.

Каких вакансий больше всего?

Количество вакансий для аналитиков постепенно растет: в апреле рекордно с начала полномасштабного вторжения 315 позиций. Похожая ситуация у Security — 77 вакансий, и это даже больше, чем было в январе 2022-го.

Для продакт-менеджеров было доступно 160 вакансий (тоже рекорд).



У QA — 286 вакансий в апреле, больше всего за последние полтора года.



Маркетинг остается в топе по количеству вакансий — 545 в апреле. За ним Sales с 324 открытыми позициями.



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Многие технологии имеют незначительный спад в апреле по количеству вакансий (например, .NET, Python, Front-end), но есть исключения. Количество вакансий Golang в апреле достигло 72 — тоже больше всего с начала полномасштабного вторжения.

«Ровно год на DOU есть отдельная категория miltech-вакансий. Количество их и собираемых ими отзывов постоянно растет. В прошлом месяце были рекордные 194 miltech-вакансии и полторы тысячи откликов на них. На одну miltech-вакансию приходилось в среднем восемь отзывов кандидатов», — говорится в исследовании.

Рекордное количество вакансий для кандидатов с 5+ лет опыта и без опыта

Постепенно растет количество вакансий за рубежом — в апреле их было уже более 500. В прошлом месяце добавилось позиций на ремоуте, в Киеве, Львове и Виннице.

В апреле количество вакансий для самых опытных достигло 942 — больше всего с начала полномасштабного вторжения. Также рекорд в категории «без опыта» — 131 вакансия. Но все же традиционно больше всего возможностей в категориях «1−3 года опыта» и «3−5 лет» — по полторы тысячи в каждой.

Маркетологи остаются наиболее востребованными во всех категориях кандидатов по опыту, кроме 5+ лет.

Как откликаются на вакансии

Среднее количество откликов на вакансии держится на уровне 30 отзывов.

В апреле в 23 категориях увеличилось среднее количество откликов на вакансию, в 29 — незначительно уменьшилось.

Рекорд в Front-end — в среднем 131 отклик на вакансию, больше всего за все время. Вероятно, повлияла активность джуниоров: в апреле было по 462 отклика на вакансию для фронтендеров с опытом менее года.

Также рекорд в iOS — 48,4 отклика на вакансию.



У QA — 98,7 отклика на вакансию. Среди HR конкуренция перестала расти — сейчас 52 отклика на вакансию.



В некоторых нетехнических категориях она спадает. В апреле было в среднем 9 откликов на вакансию маркетолога, 9,5 — копирайтера, 11 — юриста, 12 — офис-менеджера.



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