Украинские производители дронов смогут получить грант на 80% стоимости проекта — решение правительства Сегодня 20:02 — Личные финансы

Украинские производители дронов смогут получить грант на 80% стоимости проекта — решение правительства

Предприятия, которые производят дроны, смогут получать грант от государства в размере 80% от стоимости представленного проекта. Льготный режим предоставления грантов таким производителям будет действовать на всей контролируемой территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«Условия, созданные для производителей дронов, будут способствовать развитию этого высокотехнологичного направления во всех регионах страны. Это новые рабочие места, налоги в бюджеты всех уровней. Наконец, увеличение спроса на квалифицированные инженерно-технические, ІТ-кадры будет стимулировать молодежь обучаться соответствующим профессиям. И это очень важно для будущего экономики страны», — отметила замминистра экономики Надежда Бигун.

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Грантовые средства производители дронов смогут направить на приобретение, доставку, монтаж оборудования. Собственные же средства в рамках стоимости проекта — в частности, и на пополнение оборотного капитала.

По условиям грантовой программы на переработку получатель должен создать определенное количество рабочих мест в зависимости от суммы гранта.

До нынешнего решения правительства льготными условиями получения грантов, согласно которым государство финансировало до 80% стоимости проекта, а производитель из собственных средств финансировал все остальное, могли воспользоваться только предприятия на деоккупированных территориях.

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Кроме того, решение содержит другие изменения. Предусмотрено, что льготные условия предоставления грантов на переработку для предприятий Киевской области будут действовать до конца 2024 года.

«Сейчас существует большой спрос среди предприятий региона на участие в грантовых программах, так что получение грантов на льготных условиях положительно отразится на социально-экономических показателях Киевщины и на динамике развития переработки в области», — отмечали в Минэкономики.

Также правительство ужесточило контроль над выполнением получателями грантов условий договора.

В частности, бизнес, не создавший в определенный срок оговоренное договором количество рабочих мест, должен вернуть государству пропорциональную сумму от объема гранта в 30-дневный срок с момента выявления нарушения.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров выделил дополнительные 15,5 млрд грн для закупки дронов. Средства пойдут Администрации Госспецсвязи, занимающейся соответствующими закупками. За выделенные средства 300 тысяч дронов будут поставлены нашим Силам безопасности и обороны;

в Украине открыли завод немецкой компании Quantum-Systems GmbH по производству беспилотников. Ожидается, что на производстве будут собирать по 1000 дронов в год, а также будут производить запчасти;



Украина способна увеличить производство беспилотников до 2 миллионов единиц в год. Но для этого необходима дополнительная финансовая помощь от стран Запада.



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