За неделю количество зарегистрированных безработных увеличилось на 16 тысяч

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Количество безработных за неделю выросло на 16,6 тыс. человек – до 511,267 тысяч, что почти на 69% больше по сравнению с показателем на 1 июня 2019 года. 424,9 тыс. украинцев получают пособие по безработице.
Об этом сообщила Государственная служба занятости.
Данные о количестве безработных с начала карантина:
Напомним, по данным Национального банка, во второй половине года уровень безработицы должен пойти на спад.
“Мы ожидаем, что в нашей стране уровень безработицы, обусловленный коронакризисом, достигнет пика во 2-м квартале. Это 11,5% по сравнению с 8,2% в прошлом году, – сказал Смолий. – Вместе с постепенным смягчением карантинных мер, которое началось в конце мая, и восстановлением экономики уровень безработицы также пойдет на спад во 2-й половине года, хотя и останется выше, чем в предыдущие”.
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