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За неделю количество зарегистрированных безработных увеличилось на 16 тысяч

За неделю количество зарегистрированных безработных увеличилось на 16 тысяч

Количество безработных за неделю выросло на 16,6 тыс. человек – до 511,267 тысяч, что почти на 69% больше по сравнению с показателем на 1 июня 2019 года. 424,9 тыс. украинцев получают пособие по безработице.

Об этом сообщила Государственная служба занятости.

Данные о количестве безработных с начала карантина:

  • служба зарегистрировала 249,028 тыс. безработных, что почти на 80% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Напомним, по данным Национального банка, во второй половине года уровень безработицы должен пойти на спад.

“Мы ожидаем, что в нашей стране уровень безработицы, обусловленный коронакризисом, достигнет пика во 2-м квартале. Это 11,5% по сравнению с 8,2% в прошлом году, – сказал Смолий. – Вместе с постепенным смягчением карантинных мер, которое началось в конце мая, и восстановлением экономики уровень безработицы также пойдет на спад во 2-й половине года, хотя и останется выше, чем в предыдущие”.

Справка Finance.ua:

  • С 28 апреля 2020 года действует новый порядок, согласно которому работодатели могут обращаться за помощью по частичной безработице.
  • Молодежь, которая закончила или прекратила обучение в учебном заведении, уволилась со срочной военной службы и нуждается содействии в трудоустройстве на первое рабочее место, может зарегистрироваться в службе занятости.
  • В Минэкономики рассказали, как получить пособие по частичной безработице, проложенное для поддержки работодателей и работников сферы малого и среднего предпринимательства, которые сократили или прекратили деятельность из-за карантина.

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По материалам Finance.UA
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