Гетманцев рассказал об амнистии капиталов: дело добровольное

Если в Украине будет проводиться амнистия капиталов, то гражданам предложат несколько ставок вывода капитала из “тени”.

Об этом в интервью сайту “Сегодня” рассказал председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил правительству совместно с налоговым комитетом разработать концепцию нулевого декларирования. Однако Гетманцев уверяет, что Рада разработала свой законопроект еще осенью.

“Этот законопроект зарегистрирован у нас еще в сентябре. И мы над этим концептом уже работаем. Предполагается, что будет несколько ставок. Основная ставка – 5%”, – говорит он.

Народный депутат подчеркивает важность того, что это добровольное декларирование.

“Амнистия – всегда дело только добровольное. То есть человек может по своему желанию под 5% вывести деньги из тени и положить их на счет в банке. Если это наличные или деньги из-за границы, то будет просто повышенная ставка. И если это активы в иной форме, не в денежной, то тоже заплатить повышенную ставку “, – отмечает Гетманцев, комментируя тему амнистии капитала, которая далеко не во всех странах срабатывала так, как на это рассчитывали.

При этом, по его словам, минимальный порог для декларирования, согласно парламентскому законопроекту, составит 400 тыс. грн. И эти деньги можно будет амнистировать даже без подачи декларации и без уплаты налогов.

“Если вы спрашиваете о деньгах, которые “под подушкой”, это личное решение каждого человека: декларировать или не декларировать, выводить их из тени или не выводить их из тени. Хочет – выводит, не хочет – не выводит. Если она считает, что сможет ими пользоваться без ограничений в будущем – пожалуйста, пусть они и дальше лежат под подушкой. 5-10 тысяч долларов – я не думаю, что это те суммы, которые будут подлежать в будущем какому-то фискальному контролю”, – считает народный депутат.

При этом он отмечает, что весь мир идет к прозрачности.

“И мы с вами никуда от этого не денемся. Мы все равно будем вынуждены идти до прозрачности вместе со всем миром. И вопрос “Откуда деньги?” не в этом году, возможно, даже не в следующем, но через несколько лет вполне может быть задан. А через несколько лет амнистии уже никто проводить не будет”, – объясняет Гетманцев.

Справка Finance.ua:

Владимир Зеленский заявлял, что амнистия капиталов (нулевая декларация) будет в этом году. Сейчас власти обсуждают тонкости нововведения, однако ее модель уже разработана, оформлена в виде законопроекта, который зарегистрирован в парламенте.