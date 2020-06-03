Новая пенсионная реформа: ТОП-5 новшеств для пенсионеров

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В 2020 и 2021 годах в Украине планируется внедрить ряд новшеств, которые будут касаться в том числе пенсионных выплат. В частности, как говорил на недавней пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский, в ближайшее время министр социальной политики Марина Лазебная должна представить новую пенсионную реформу. О некоторых ее новшествах президент упомянул. Кое-что об изменениях в начислении пенсий рассказывала также СМИ Марина Лазебная.
Индексация пенсий. В мае большинство украинских пенсионеров получили проиндексированные пенсии. По данным Минсоцполитики, пенсии были повышены для 8,4 млн пенсионеров из почти 11,3 млн человек. Правда, из-за низкой инфляции в 2019 году и сравнительно небольшого повышения средней зарплаты, которые являются базовыми показателями для размера индексации, повышение пенсий оказалось менее ощутимым, чем в 2019 году. В среднем пенсии оказались повышены на 259,41 грн, однако для 45% пенсионеров пенсии выросли только на 100 грн.
В целом ежемесячные затраты Пенсионного фонда из-за индексации выросли почти на 2,7 млрд грн. Если для выплаты мартовских пенсий из Фонда было направлено 36,04 млрд грн, то для майских – 38,7 млрд.
В планах Минсоцполитики – на уровне законодательства четко закрепить конкретную дату проведения индексаций. Если это будет сделано, ситуация нынешнего года, когда пенсионеры ожидали повышенные выплаты в марте, но получили их только два месяца спустя, больше не повторится.
Повышение пенсий для отдельных категорий. Как сообщила в эфире одного из телеканалов министр соцполитики, в планах правительства – расширить положение об индексации пенсий на те категории пенсионеров, которые получают выплаты на основании отдельных законов. В частности, речь идет о пенсионерах – работниках местного самоуправления, ученых, журналистах и т.д.
Также говорилось о том, что могут быть повышены пенсии для людей, имеющих 40 лет стажа, но получающих небольшие пенсии.
Доплаты для украинцев старше 75 лет. С 1 апреля 2020 года специальные доплаты стали получать украинские пенсионеры старше 80 лет. Согласно постановлению Кабмина №251 от 1 апреля, доплата полагается всем пенсионерам старше 80 лет, если их пенсия с учетом всех надбавок и доплат не достигает размера средней зарплаты, которая служит основанием для расчета пенсий за 2019 год, то есть меньше 9205 грн.
Повышение минимальных пенсий. В этом году минимальные пенсии повысятся еще дважды: с 1 июля и с 1 декабря. Основание для повышений традиционное: увеличение прожиточного минимума.
Сегодня прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 1638 грн. Такой же размер минимальной пенсии. Уже через месяц, с 1 июля, прожиточный минимум увеличится до 1712 грн. Соответственно, на 74 грн вырастут и минимальные пенсии в июле.
С 1 декабря прожиточный минимум и минимальные пенсии вырастут до 1769 грн. Таким образом, декабрьское повышение пенсий составит 57 грн.
Эти повышения коснутся прежде всего тех пенсионеров, у которых официальный стаж меньше необходимого минимума. Таких в Украине насчитывается около 80 тыс. человек.
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