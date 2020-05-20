Зарплаты финансовых директоров в украинском IT (инфографика)

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Современный финдиректор — стратегический игрок. Чтобы приносить максимальную ценность бизнесу, CFO должны, помимо финансовых компетенций, обладать сильными лидерскими качествами. Сколько же получают CFO? Ниже представлены результаты опроса 26 CFO IT компаний в Украине.
Об этом сообщает IT-рекрутинговое агентство INDIGO Tech Recruiters.
Большинство участников опроса (53,85%) работают в компаниях, основанных в Украине, 26,92% — в европейских.
Инфографика indigo.co.ua
42,31% опрошенных работают в компаниях размером от 81 до 200 сотрудников.
Чаще всего СFО зарабатывают $3875. В целом вилка от $1500 до $7500. Уровень зарплаты финансового директора коррелирует с самыми различными факторами.
В более крупных (по размеру сотрудников) компаниях CFO зарабатывают значительно больше, чем в небольших. $3750 на медиане против $1500.
Возраст. Интересно, что СFО — единственная C-level роль из нашего обзора зарплат, где практически не было представителей до 30 лет.
Большинство респондентов — в возрасте от 31 до 40 лет, но заработок выше у тех, кто старше 41 года — $5100 на медиане против $3875. Также и верх вилки у них $10000, а не $6350, как у более молодых финансовых директоров.
Инфографика indigo.co.ua
Чем старше компания, тем чаще в ней встречаются CFO с более высокой зарплатой. Так, в компаниях возрастом от 5 до 10 лет финдиректор может получать $7300, а свыше 10 лет — $10000.
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Есть финансовые директора и в молодых компаниях (от 1 до 3-х лет) с довольно высокой зарплатой — $4000. Для сравнения, медиана финдиректоров, работающих во взрослых (10-20 лет) компаниях — $5000.
Наблюдается яркая корреляция уровня дохода с количеством подчиненных — так, CFO с 1-3 подчиненными получают $2500 на медиане, от 4-х до 7-ми — $3750, а у финдиректоров, управляющих многочисленной командой 11-15 людей и больше — медиана зарплаты может составлять около $8000.
У СFО, имеющих бонусную часть в структуре оплаты, доход выше — $4375 на медиане против $3100 у тех, кто получает только ставку.
Разница в зарплате мужчин и женщин на данной должности незначительна, но все же существует.
Инфографика indigo.co.ua
Зарплата CFO в аутсорсинговых компаниях ниже, чем в продуктовых — на медиане разница в $750. В среднем зарплата финансового директора в продуктовых компаниях почти на $1200 выше. Главным демотивирующим фактором для финансового директора является недостаточный уровень оплаты труда — это отметили 53,85% участников.
В украинском IT даже финансовые директора в подавляющем большинстве оформлены как ФОП — 76,92%.
Инфографика indigo.co.ua
И у 69,23% опрошенных оплата привязана к курсу доллара.
Факторы мотивации и демотивации. Это единственная должность из всех C-Level позиций, для которой главный мотивирующий фактор — это уровень заработной платы (88,46%). Остальные факторы мотивации в меньшем приоритете. Так, свобода в принятии решений и их имплементации важна для 53,85% опрошенных; для половины (50%) — открытая и дружелюбная корпоративная культура.
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