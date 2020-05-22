Репутационный срез украинских IT-компаний: лидеры и антилидеры (исследование)

Компании SoftServe, DataArt и Sigma Software имеют лучшую репутацию среди 20-ти крупнейших IT- компаний Украины в публичном пространстве. В пятерку лидеров также вошли компании Ciklum и EPAM.

Об этом Finance.ua сообщило коммуникационное агентство PointeR Agency в своем исследовании по количеству положительных упоминаний в СМИ и соцсетях.

По словам совладелицы PointeR Agency Олеси Стойко, собранный массив данных по десяткам ІТ-компаний дает четкую картину того, как они ведут или вообще не ведут свои коммуникационные кампании.

Например, значительное количество упоминаний по «антилидерам» среза Ciklum и Lucky Labs была оценена программой как «негатив».

«Однако детальный анализ показал, что такой информационный фон компаний сформировался из-за или игнорирования кризисных ситуаций, или неверной реакции на кризис. Как результат – большое количество упоминаний в интернете, которые можно расценивать как «негативные», таковыми не являются. Что, в идеале, необходимо исправлять», – рассказывает Олеся Стойко.

В общем лидерами по количеству положительных и нейтральных упоминаний стали ИТ-компании SoftServe, Sigma Software, EPAM, GlobalLogic, EVOPLAY, Luxoft, DataArt, Ciklum, Intellias и ELEKS.

«Часто ошибочно считают: чтобы иметь хорошую репутацию, достаточно просто хорошо делать свою работу и время от времени писать об этом на Фейсбуке. А при отрицательных упоминаниях – игнорировать, пока само не «рассосется». Это не так. Если вы не будете контролировать информацию о себе, то это будет делать кто-то другой, не обязательно в ваших интересах», – рассказывает СЕО компании PointeR Agency Александр Селин.

Справка Finance.ua: