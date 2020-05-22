Репутационный срез украинских IT-компаний: лидеры и антилидеры (исследование)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компании SoftServe, DataArt и Sigma Software имеют лучшую репутацию среди 20-ти крупнейших IT- компаний Украины в публичном пространстве. В пятерку лидеров также вошли компании Ciklum и EPAM.
Об этом Finance.ua сообщило коммуникационное агентство PointeR Agency в своем исследовании по количеству положительных упоминаний в СМИ и соцсетях.
По словам совладелицы PointeR Agency Олеси Стойко, собранный массив данных по десяткам ІТ-компаний дает четкую картину того, как они ведут или вообще не ведут свои коммуникационные кампании.
Например, значительное количество упоминаний по «антилидерам» среза Ciklum и Lucky Labs была оценена программой как «негатив».
«Однако детальный анализ показал, что такой информационный фон компаний сформировался из-за или игнорирования кризисных ситуаций, или неверной реакции на кризис. Как результат – большое количество упоминаний в интернете, которые можно расценивать как «негативные», таковыми не являются. Что, в идеале, необходимо исправлять», – рассказывает Олеся Стойко.
В общем лидерами по количеству положительных и нейтральных упоминаний стали ИТ-компании SoftServe, Sigma Software, EPAM, GlobalLogic, EVOPLAY, Luxoft, DataArt, Ciklum, Intellias и ELEKS.
«Часто ошибочно считают: чтобы иметь хорошую репутацию, достаточно просто хорошо делать свою работу и время от времени писать об этом на Фейсбуке. А при отрицательных упоминаниях – игнорировать, пока само не «рассосется». Это не так. Если вы не будете контролировать информацию о себе, то это будет делать кто-то другой, не обязательно в ваших интересах», – рассказывает СЕО компании PointeR Agency Александр Селин.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Пенсионный депозит": Шмыгаль рассказал о концепции накопительной пенсионной системы в УкраинеВчера, 13:01 - 2393 11
Кличко анонсировал реконструкцию КрещатикаВчера, 16:47 - 1600 10
IKEA приостановила работу интернет-магазина в УкраинеВчера, 15:20 - 5428 7
В Украине решили ввести авиационный сбор (инфографика)Вчера, 18:30 - 3412 6
Семья вышла на прогулку после карантина и нашла на дороге миллион долларов (фото)Вчера, 19:36 - 9869 5
Семья вышла на прогулку после карантина и нашла на дороге миллион долларов (фото)Вчера, 19:36 - 9869 5
IKEA приостановила работу интернет-магазина в УкраинеВчера, 15:20 - 5428 7
В Украине решили ввести авиационный сбор (инфографика)Вчера, 18:30 - 3412 6
"Пенсионный депозит": Шмыгаль рассказал о концепции накопительной пенсионной системы в УкраинеВчера, 13:01 - 2393 11
Помощь бизнесу: ПриватБанк срезает кредитные ставки на четвертьВчера, 14:46 - 2358 1
Google утвердила "понятную" маркировку стандартов связи для Android 1122.05.2020, 12:22 - 582
Facebook представил бесплатный сервис для создания онлайн-магазинов20.05.2020, 11:35 - 1065
Инженеры научились печатать крупные объекты на обычных 3D-принтерах (видео)18.05.2020, 15:35 - 1212
Xiaomi представила уникальную кредитную карту, которая отличается от карт Apple и Huawei (фото)15.05.2020, 12:10 - 1539
В Сингапуре парки патрулируют роботы-собаки - следят за дистанцией (видео)13.05.2020, 14:10 - 2453 3