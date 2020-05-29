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HP представила обновленный VR-шлем Reverb G2 (фото, видео)

HP представила обновленный VR-шлем Reverb G2 (фото, видео)

Компания HP представила обновленный VR-шлем Reverb G2 — это та самая модель, разработанная совместно с Microsoft и Valve. На самом деле HP Reverb G2 — всего лишь обновление оригинальной модели, вышедшей в прошлом году.

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Внешне HP Reverb G2 мало чем отличается от оригинальной модели. Конструкция осталась прежней, за исключением нескольких незначительных улучшений. По части экранов тоже кардинальных изменений нет — пара дисплеев разрешением 2160х2160 пикселей диагональю 2,9 дюйма каждый. Угол обзора равен 114 градусам, а кадровая частота — 90 Гц. В то же время в HP Reverb G2 используются линзы от Valve с возможностью регулировки межзрачкового расстояния. В HP заверяют, что новые линзы в сочетании с улучшенными панелями полностью решают проблемы, из-за которых в некоторых случаях картинка была недостаточно четкой (как будто экран не протерли от отпечатков пальцев).

Программная платформа та же — Windows Mixed Reality (+ поддержка SteamVR).

Из нового в HP Reverb G2 — улучшенные съемные наушники (находятся на расстоянии 10 мм от уха пользователя), обеспечивающие более высокое качество звука. Заявлена поддержка технологий пространственного звука.


Фото: itc.ua

Новая модель оснащается новой системой отслеживания на основе четырех камер, которые захватывают движения (шесть степеней свободы движения тела) в 1,4 раза лучше по сравнению с оригинальной моделью. Это должно поставить HP Reverb G2 в один ряд по возможностям отслеживания с Oculus Rift S или Quest.

По материалам ITC.ua
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