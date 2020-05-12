Ученые разработали "умный" шлем, сканирующий температуру вокруг (видео)

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В Италии инженеры тестируют “умный” шлем, измеряющий температуру у пассажиров в аэропорту Рима.
Об этом сообщает Independent.
“Инженеры в аэропорту (Рим. – Ред.) тестируют “умный” шлем для измерения температуры у пассажиров и выявления у них коронавируса”, – сказано в публикации.
Сотрудник аэропорта может передвигаться по аэропорту и сканировать любого в своем радиусе инфракрасным сканером, встроенным в шлем. Если на пассажире будет отображен красный свет, это может означать, что он или она имеет повышенную температуру и может быть носителем коронавируса. Такого человека могут не допустить на рейс.
Шлем тестируют в аэропорту Фьюмичино в Риме, но если эксперимент будет успешным, технологию могут начать использовать в других аэропортах.
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