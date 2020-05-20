Цены на электроэнергию в этом году не поднимут, однако в дальнейшем этого не избежать - Герус

В 2020 году повышать тарифы на электроэнергию не планируют, а дефицита энергетики в настоящее время нет. Однако позже тарифы возрастут.

Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в эфире «Право на власть» на телеканале «1+1».

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Он отметил, что у президента Владимира Зеленского недавно было совещание касательно энергетики и там определили, что повышение цен на электроэнергию в этом году не планируется.

«Хочу всех успокоить: ни в этом квартале, ни в следующем, ни до конца года такого повышения (тарифов на электроэнергию. – Ред.) не будет», – сказал он.

Также Герус заверил, что в Украине нет дефицита энергетики, поэтому система электроэнергии «далека от отключений».

«У нас в стране достаточно всего: с избытком хватает угля, полные газохранилища газа, ядерного топлива на атомных электростанциях на 1,5-2 года вперед, и у нас уже достаточно много генерации из возобновляемых источников энергии», – рассказал депутат.

В то же время в дальнейшем, как уточнил глава комитета, тарифы все же возрастут, поскольку «есть некая инфляция, а люди хотят, чтобы зарплата росла».