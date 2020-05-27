Что делать, чтобы банк не блокировал переводы: советы от Гороховского (инфографика)

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Сооснователь monobank Олег Гороховский написал памятку для клиентов банка о том, как работает финмониторинг.
По его словам, банкам запрещено раскрывать подробности процедур финмониторинга, чтобы клиенты не могли под них подстроиться.
“Вы можете проводить какие угодно операции, но вы должны не допустить сомнительные операции, операции связанные с криминалом. Должна быть понятна экономическая сущность операции (что включает в себя и источник происхождения средств). Ответственность за «незнание» клиента полностью на банке”, – сообщил Гороховский.
Банкр считает, что весь мир борется с непрозрачными деньгами, и украинцы рано или поздно к этому привыкнут.
Как банки применяют требования закона о финмониторинге
По словам Гороховского, украинская практика применения процедур финмониторинга пока намного проще и легче для клиентов, чем западная.
“Там банки просто озверели и очень трепетно изучают профайлы клиентов, если их обороты по счетам отличаются от заявленных доходов. Я сталкивался и мне сильно не понравилось, хотя все мои доходы прозрачны, как слеза”, – уточнил он.
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