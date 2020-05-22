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В КГГА объяснили, как оформить заявку на размещение летних площадок онлайн

В КГГА объяснили, как оформить заявку на размещение летних площадок онлайн

В Департаменте градостроительства и архитектуры Киевской горгосадминистрации (КГГА) напомнили, что владельцы заведений общепита могут подать заявку на размещение летних террас онлайн.

Об этом написал заместитель директора департамента и начальник управления админуслуг Юрий Таций на своей странице в Facebook.

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Как это сделать. Через портал градостроительного кадастра можно перейти к отдельному ресурсу, где онлайн оформить заявление о размещении площадки для питания возле стационарных заведений ресторанного хозяйства, а также о размещении объектов сезонной мелкорозничной торговой сети у стационарных предприятий торговли.

Оформление заявки:

  • на интерфейсе необходимо найти специальную иконку (при наведении курсора можно увидеть описание – создание заявления о размещении площадки). Нажав на нее, нужно выбрать участок на карте и нажать кнопку “создать заявку”;
  • после этого необходимо заполнить форму: здесь нужно указать тип временного сооружения, адрес, фотографии места, личные данные и т. д., а также загрузить указанный в форме перечень документов;
  • после отправки заполненной формы на электронную почту поступит фрагмент ортофотоплана вашего участка, это нужно для последнего этапа;
  • далее в любом графическом редакторе (можно Paint) нужно нанести контур будущей площадки на ортофотоплане. После этого необходимо на сайте в верхнем левом углу нажать кнопку “Заявление на паевое участие”, найти номер своего заявления и прикрепить ортофотоплан с контуром.

Ранее Минздрав опубликовал обновленные требования к работе летних площадок ресторанов во время карантина. В частности, кроме стандартных требований к установлению “летников”, на время добавили санитарно-эпидемиологические нормы и дополнительные ограничения. Также сообщалось о том, что рестораны боятся открывать летние площадки из-за штрафов.

Справка Finance.ua:

  • По состоянию на 12 апреля работали только 32% заведений, а их оборот упал до 22%. А с 25 мая работают 69% ресторанов, однако их обороты увеличиваются не так быстро — 51%.

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По материалам Finance.UA
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