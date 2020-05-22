В КГГА объяснили, как оформить заявку на размещение летних площадок онлайн

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В Департаменте градостроительства и архитектуры Киевской горгосадминистрации (КГГА) напомнили, что владельцы заведений общепита могут подать заявку на размещение летних террас онлайн.
Об этом написал заместитель директора департамента и начальник управления админуслуг Юрий Таций на своей странице в Facebook.
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Как это сделать. Через портал градостроительного кадастра можно перейти к отдельному ресурсу, где онлайн оформить заявление о размещении площадки для питания возле стационарных заведений ресторанного хозяйства, а также о размещении объектов сезонной мелкорозничной торговой сети у стационарных предприятий торговли.
Оформление заявки:
Ранее Минздрав опубликовал обновленные требования к работе летних площадок ресторанов во время карантина. В частности, кроме стандартных требований к установлению “летников”, на время добавили санитарно-эпидемиологические нормы и дополнительные ограничения. Также сообщалось о том, что рестораны боятся открывать летние площадки из-за штрафов.
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