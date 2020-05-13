Рестораны боятся открывать летние площадки из-за штрафов

Минздрав опубликовал обновленные требования к работе летних площадок ресторанов во время карантина. В частности, помимо стандартных требований к установке “летников”, на время добавили санитарно-эпидемиологические нормы и дополнительные ограничения:

нужно проводить дезинфекцию каждые 2 часа;

обслуживающий персонал обязан быть в средствах индивидуальной защиты,

следить, чтобы не собирались очереди;

расстояние между столами должно быть не менее 1,5 метра;

за одним столиком – не более 2-х посетителей;

производить бесконтактную оплату;

клиенты могут забирать заказы только в специальном месте (окне выдачи);

еду и напитки разрешили подавать в многоразовой посуде, но с обязательной термической обработкой;

меню может быть только рядом с местом выдачи, на руки посетителям его выдавать запрещено (его нужно в каком-то месте повесить);

обслуживать клиентов внутри помещения ресторана запрещается;

клиентам разрешили пользоваться уборными внутри ресторанов, но с соблюдением дистанции. Внутри не должна собираться очередь, ожидать стоит снаружи помещения.

Новые правила послабления карантина для ресторанов собственники ресторанов уже успели назвать “издевательством”. Если эти правила соблюдать, конечно.

“Буквально соблюдать их просто невозможно, это равноценно самоубийству. Например, площадка должна находиться “просто неба”, без накрытия и зонтиков. Расстояние между столами – это приемлемо, но вопрос: будут ли замерять это расстояние проверяющие? Но – за каждым столом может располагаться только 1 или 2 человека. А если это семья, в которой 3 детей – их рассаживать по разным столикам?” – задается вопросом гендиректор компании “Ресторанный консалтинг” Ольга Насонова.

При этом, говорит эксперт, рестораны должны следить, чтобы не собирались очереди, но они вполне могут быть перед “летниками”, и рестораторы должны за эти очереди отвечать. То есть, если стоит толпа людей перед входом, то владельцы заведений должны или разгонять эти очереди (своих же клиентов), или платить штраф.

А вот разрешение подавать блюда в многоразовой посуде обрадовало рестораторов. Напомним, ранее предлагалась подача исключительно в одноразовой. Трудно представить, как это сделать, например, в ресторане, особенно элитном. В фаст-фуде же с этим было бы легче.