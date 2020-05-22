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Выход из каратина: работает 69% ресторанов (инфографика)

Выход из каратина: работает 69% ресторанов (инфографика)

Бизнес начинает выходить из карантина. За период карантина наиболее кризисным для украинского бизнеса оказалась шестая неделя. С этого времени показатели украинского бизнеса начинают расти.

Об этом сообщает Опендатабот.

По состоянию на 12 апреля уже работало только 32% заведений, а их оборот упал до 22%.

С этого времени сфера общественного питания постепенно начала восстанавливаться.

Сейчас в Украине работает 69% ресторанов, однако их обороты увеличиваются не так быстро — 51%.

«Рестораторам нужно пересмотреть ассортимент меню, возможно, концепцию, цены, порции и сориентироваться, как адаптироваться к новому рынку. Заведения, которые выживут, скорее всего, смогут выйти на показатели начала 2019 года не раньше следующего года», — говорит Родион Ерошек, СЕО Poster.

Ранее Минздрав опубликовал обновленные требования к работе летних площадок ресторанов во время карантина. В частности, кроме стандартных требований к установлению “летников”, на время добавили санитарно-эпидемиологические нормы и дополнительные ограничения. Также сообщалось о том, что рестораны боятся открывать летние площадки из-за штрафов.

Справка Finance.ua:

Минздрав опубликовал обновленные Требования к работе летних площадок:

  • нужно проводить дезинфекцию каждые 2 часа;
  • обслуживающий персонал обязан быть в средствах индивидуальной защиты,
  • следить, чтобы не собирались очереди;
  • расстояние между столами должно быть не менее 1,5 метра;
  • за одним столиком – не более 2-х посетителей;
  • осуществлять бесконтактную оплату;
  • клиенты могут забирать заказы только в специальном месте (окне выдачи);
  • еду и напитки разрешили подавать в многоразовой посуде, но с обязательной термической обработкой;
  • меню может быть только рядом с местом выдачи, на руки посетителям его выдавать запрещено (его нужно в каком-то месте повесить);
  • обслуживать клиентов внутри помещения ресторана запрещается;
  • клиентам разрешили пользоваться туалетами внутри ресторанов, но с соблюдением дистанции. Внутри не должна собираться очередь, ждать надо снаружи помещения.

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По материалам Finance.UA
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