Выход из каратина: работает 69% ресторанов (инфографика)

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Бизнес начинает выходить из карантина. За период карантина наиболее кризисным для украинского бизнеса оказалась шестая неделя. С этого времени показатели украинского бизнеса начинают расти.
Об этом сообщает Опендатабот.
По состоянию на 12 апреля уже работало только 32% заведений, а их оборот упал до 22%.
С этого времени сфера общественного питания постепенно начала восстанавливаться.
Сейчас в Украине работает 69% ресторанов, однако их обороты увеличиваются не так быстро — 51%.
«Рестораторам нужно пересмотреть ассортимент меню, возможно, концепцию, цены, порции и сориентироваться, как адаптироваться к новому рынку. Заведения, которые выживут, скорее всего, смогут выйти на показатели начала 2019 года не раньше следующего года», — говорит Родион Ерошек, СЕО Poster.
Ранее Минздрав опубликовал обновленные требования к работе летних площадок ресторанов во время карантина. В частности, кроме стандартных требований к установлению “летников”, на время добавили санитарно-эпидемиологические нормы и дополнительные ограничения. Также сообщалось о том, что рестораны боятся открывать летние площадки из-за штрафов.
Минздрав опубликовал обновленные Требования к работе летних площадок:
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