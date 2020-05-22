В Минобразования сообщили, пересмотрят ли зарплаты учителям за время карантина (видео)

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В Украине учителям за работу в условиях карантина из-за коронавируса в государственном бюджете на 2020 год не предусмотрены никакие дополнительные выплаты.
Об этом сказала и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.
“Учителя овладели новыми инструментами дистанционных технологий и выполнили программы. И мы благодарны всем педагогическим работникам, всем учителям за их работу и готовность быстро учиться”, – ответила она. Но бюджете-2020 не предусмотрены дополнительные доплаты на текущий год.
“Сейчас работаем над новой концепцией оплаты труда педагогических работников”, – сказала Мандзий.
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