В Минобразования сообщили, пересмотрят ли зарплаты учителям за время карантина (видео)

В Украине учителям за работу в условиях карантина из-за коронавируса в государственном бюджете на 2020 год не предусмотрены никакие дополнительные выплаты.

Об этом сказала и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

“Учителя овладели новыми инструментами дистанционных технологий и выполнили программы. И мы благодарны всем педагогическим работникам, всем учителям за их работу и готовность быстро учиться”, – ответила она. Но бюджете-2020 не предусмотрены дополнительные доплаты на текущий год.

“Сейчас работаем над новой концепцией оплаты труда педагогических работников”, – сказала Мандзий.

Справка Finance.ua:

Ранее в Министерстве науки и образования Украины сообщали, что за педагогами, которые в период карантина работают дистанционно или в гибком режиме, сохраняется средняя заработная плата.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.